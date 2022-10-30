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台鐵台南隆田、善化間電車線斷落　台鐵漏夜搶修恢復南北通行

▲台鐵台南隆田、善化間鐵道，29日下午電車線斷落事故，影響南北列車通行，台鐵電力單位全力搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台鐵台南隆田、善化間鐵道，29日下午電車線斷落事故，影響南北列車通行，台鐵電力單位全力搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台鐵台南隆田、善化間鐵道，29日下午1時5分許發生東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺事故，造成南北列車通行受阻，經電力單位連夜搶修，西正線於30日上午10時分搶通，隆田、善化、新市間恢復雙線通車，截至30日上午8時止，事故影響101列次、延誤4790分，旅客20840人次。

▲台鐵台南隆田、善化間鐵道，29日下午電車線斷落事故，影響南北列車通行，台鐵電力單位全力搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台鐵局指出，29日下午1時5分許，發生台南善化站北邊5股道岔處東線電車線斷落約100公尺，西線懸臂損壞5組，電車線斷落約1200公尺的事故，造成 115次自強號列車，因受電車線掉落影響，停於善化-新市間，台鐵局另派9輛DMU編組車至事故現場接駁115次旅客，並於下午4時32分開往高雄、屏東。

▲台鐵台南隆田、善化間鐵道，29日下午電車線斷落事故，影響南北列車通行，台鐵電力單位全力搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台鐵台南隆田、善化間鐵道，29日下午電車線斷落事故，影響南北列車通行，台鐵電力單位全力搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南下對號列車駛至新營站後折返，部分區間車行駛至隆田站折返，上行對號列車行駛至台南站折返，部分區間車行駛至新市站折返，新營至台南間採公路接駁方式處理。下午2時12分許，電力維修車開至現場搶修，東正線晚上7時30分搶通，西正線30日上午10時，隆田、善化間西正線搶通，隆田、善化、新市間恢復雙線通車。

▲台鐵台南隆田、善化間鐵道，29日下午電車線斷落事故，影響南北列車通行，台鐵電力單位全力搶修完成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵局深致歉意。

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台鐵台南隆田善化電車線斷落通行

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