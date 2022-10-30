▲原本是萬聖節歡慶派對，梨泰院卻發生死傷悲劇。（圖／路透）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓29日發生人群擠壓慘案，造成超過2百人死傷！出事地點在首爾的年輕人勝地「梨泰院」，當晚湧入超過10萬人要嗨過萬聖節，沒想到因大量人群擠壓，許多人以站著的狀態被活活擠死，現場宛如煉獄，引來全球關注。就有人疑惑，台灣有沒有哪個地方像梨泰院？話題吸引討論，「九份老街塞10萬人想像會怎麼樣。」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「梨泰院 相當於台灣的哪裡？」文中表示，「之前有部韓劇叫梨泰院，然後又聽過梨泰院殺人事件，才知道原來有這個地方，相當於台灣的哪？西門町嗎？」

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貼文一出，鄉民紛紛留言，「我認為比較像東區巷弄，但他們密度超高」、「有斜坡的西門町」、「頂多算西門町吧？也沒那麼像，其實梨泰院是治安很差的地方，黃賭毒都在那裡，沒事根本不會去那邊」、「有斜坡的東區茶街」、「十幾年前的週六逢甲夜市可以一戰。」

▲有人認為，梨泰院踩踏意外就像是「在九份老街塞10萬人。」（圖／記者彭懷玉攝）

其中，比較多人認為梨泰院地地形像九份，「地形像九份，定位不太像。」還類比事件的恐怖性，「差不多就是西門町辦跨年活動的慘劇」、「感覺像在九份老街塞1萬人」、「九份老街塞10萬人想像會怎麼樣，把九份地形放到西門町位置」、「地型九份，人潮信義威秀。」

不過，也有人表示，「覺得台灣沒有類似的地方欸」、「基本上台灣沒有這種地方，大稻埕煙火可能有機會」、「沒有得比較，梨泰院除了熱鬧之外，又是很多年輕人喜歡聚集的場所，台灣現在從東區落沒後，已經沒什麼指標性的地區了。」據悉，梨泰院以國際化的餐飲和夜生活聞名，料理選擇有韓式烤肉、高檔小餐館、低調的串烤店，是深夜族群的好去處。