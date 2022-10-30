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南亞學生杜靖琦「花聚」作品　拿下創意商店規劃設計組金牌

▲南亞學生杜靖琦「花聚」作品，拿下創意商店規劃設計組金牌

▲南亞學生杜靖琦(右二)拿下創意商店規劃設計組金牌，感謝指導老師曾昱誠(右)精進其室設方面的專業力。（圖／第二專長協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

南亞技術學院室內設計學生杜靖琦，參加第六屆的「桃園市國際青年創意美學線上競賽」，於眾多參賽作品中，以「花聚」作品拿下創意商店規劃設計組金牌。杜靖琦感謝曾昱誠老師的指導，精進其室設方面的專業力，也認為參與競賽活動對於未來，不管是要升學或求職，都會有很大的幫助，也是挑戰自己的機會。

杜靖琦目前是南亞技術學院室內設計的四年級生，她說：得獎作品「花聚」的選品店空間設計，是利用多樣的乾燥花作為空間的視覺點綴，無需過多的裝飾，而香氛引導著消費者體驗另類的色香味俱全。

▲南亞學生杜靖琦「花聚」作品，拿下創意商店規劃設計組金牌

對於在「桃園市2022國際青年創意美學線上競賽」創意商店規劃設計組，榮獲金牌，杜靖琦也表示，將是其求學人生的一大鼓勵，非常感謝主辦方桃園市政府和承辦活動的桃園市第二專長發展協會，讓很多在學或在職的技職生或從事技職工作者，透過競賽平台相互交流增進技藝，也很感謝南亞技術學院對學生的栽培與資源上的幫助。

邁入第六屆的「桃園市國際青年創意美學線上競賽」，今年吸引14個國家，45所學校，2千多位選手參賽，優勝成績揭曉，28日舉行頒獎典禮，現場產、學界人士、評審及受獎選手數百人出席，場面熱絡。桃園市第二專長發展協會理事長梁淑貞表示：「學生的參與是比較基礎的部份，藉由這樣的競賽，讓學界跟業界可以互相的觀摩，讓他們進入產業界比較不會惶恐。」

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