習近平參觀「紅旗渠」：社會主義是拿命換來的　新時代也是如此

▲習近平在安陽市殷墟博物館考察。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／台北報導

習近平蟬聯第三任中共總書記後，26至28日率領其餘6名政治局常委視察陝西延安、河南安陽等地。他在安陽參觀紅旗渠紀念館時說，年輕一代要摒棄「驕嬌二氣」，像父輩一樣「把青春熱血鐫刻在歷史的豐碑上」，因為社會主義是「拿命換來的」，「不僅過去如此，新時代也是如此」。另外，他也說，對殷墟嚮往已久，這次來殷墟博物館是想更深地學習理解中華文明，古為今用，為更好建設中華民族現代文明提供借鑒。

綜合陸媒報導，習近平26至28日在新任中共政治局常委、現任中央辦公廳主任丁薛祥等人陪同下，先後在延安、安陽的農村、學校、紅色教育基地、文物保護單位調研，其中包括小屯村殷墟遺址。

報導說，習近平26日下午在延安市安塞區高橋鎮南溝村隻果園與農民交流，並且十分關心灌溉和用水問題，當民地農民們告訴習近平，他們通過築水壩、搞滴灌和精細化管理，有效解決了用水和灌溉問題。習近平稱贊說，這就是農業現代化，你們找到了合適的產業發展方向。他並回憶當年在陝北的知青歲月時說，「兩個一百年」奮鬥目標的第一個百年目標已經實現，「絕對貧困問題解決了」。

▲習近平在在延安市安塞區高橋鎮南溝村隻果園與農民交流。（圖／翻攝自新華社）

在村隻果洗選車間，習近平聽取當地業發展情況，並察看分揀裝箱生產線，對當地發展現代農業和鄉村旅遊、培育壯大集體經濟、帶動農民增收致富的做法表示肯定。

隨後，習近平來到延安中學棗園校區。延安中學是中共創辦的第一所中學。習近平走進學校教育史館，希望延安中學堅持用延安精神教書育人。

習近平28日上午參觀安陽市轄下林州市「紅旗渠紀念館」，並且實地察看紅旗渠分水閘運行情況。上世紀60年代，當地人民為解決靠惡劣生存環境，在太行山腰修建了「引漳入林」水利工程，被稱為「人工天河」。

習近平指出，紅旗渠就是紀念碑，記載了林縣人不認命、不服輸、敢於戰天鬥地的英雄氣概要用「紅旗渠精神」教育人民、特別是廣大青少年，「社會主義是拼出來、幹出來、拿命換來的，不僅過去如此，新時代也是如此」。今天物質生活大為改善，但「愚公移山、艱苦奮鬥的精神不能變」。

▲習近平參觀「紅旗渠紀念館」。（圖／翻攝自新華社）

他強調，「紅旗渠精神」與「延安精神」一脈相承，年輕一代要繼承和發揚「吃苦耐勞、自力更生、艱苦奮鬥」的精神，摒棄「驕嬌二氣」，像父輩一樣「把青春熱血鐫刻在歷史的豐碑上」。

28日下午，習近平考察了位於安陽市西北郊洹河南北兩岸的殷墟遺址，在殷墟博物館仔細觀摩青銅器、玉器、甲骨文等出土文物。隨後，習近平來到車馬坑展廳，察看商代畜力車實物標本和道路遺跡。

他指出，中國的漢文字非常了不起，中華民族的形成和發展離不開漢文字的維繫，殷墟出土的甲骨文為我們保存3000年前的文字，他對殷墟嚮往已久，這次來是想更深地學習理解中華文明，古為今用，為更好建設中華民族現代文明提供借鑒。

習近平強調，考古事業應該繼續深化「中華文明探源工程」，而中華文明源遠流長，從未中斷，塑造了我們偉大的民族，這個民族還會偉大下去的。他強調，中華優秀傳統文化是我們黨創新理論的「根」，我們推進馬克思主義中國化時代化的根本途徑是「兩個結合」。我們要堅定文化自信，增強做中國人的自信心和自豪感。

習近平在23日的中共20屆一中全會蟬聯第3任總書記後，第一個行程即率領其餘6名政治局常委前往延安。而他在第前兩任總書記任內，分別前往深圳及上海中共一大舊址視察。這三個地點被認為各有寓意。