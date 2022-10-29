血腥人倫悲劇！中年男「狠殺1妻2子」爽待網咖　回家報案：家人死了

▲南韓京畿道光明市一名中年男性先後殺害妻子、2名兒子。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓本月25日發生駭人聽聞的家庭人倫悲劇！一名因健康因素失業1年的中年男子因經濟問題與妻子發生爭執，婚姻關係瀕臨破滅危機，豈料他卻持事先準備好的兇器，先後將妻子、2名就讀國中與國小的兒子殺害，之後跑到網咖試圖製造「不在場證明」，警方追蹤監視器影像後將之逮捕。

根據韓媒《News1》、《中央日報》，南韓京畿道光明市所下洞某公寓25日發生充滿血腥的人倫悲劇，40多歲的中年男A某晚間8時10至20分，先是撥打電話將妻子B某誘騙至1樓外，為了掩人耳目，他竟然從1樓走樓梯至住處所在的15樓，先是持刀攻擊就讀國中的大兒子C某。

妻子B某感到一陣不對勁後回到住處，卻發現大兒子慘遭丈夫攻擊，於是她極力阻止，卻沒想到同樣遭到丈夫殘忍殺害，與兒子一同步上黃泉路。最後，就讀國小的二兒子D某目睹到整個事件，於是原本不在殺人計畫名單之內的他，同樣遭到父親血腥殺害。

A某躲避社區監視器的視線，將犯案時所穿的短袖上衣、牛仔褲等扔至公寓社區外草叢中，之後他前往住處附近的網咖待了2個多小時，試圖製造「不在場證明」，回到家裡後他撥打119專線報案，「家人們都死了」。

警方調查案件時發現，A某住處並無從外部入侵的痕跡，且過程中還發現疑似是A某作案後丟棄的兇器、衣物，在調閱監視器畫面後直覺是A某所為，於是A某只好向警方坦承犯案，並被警方緊急逮捕。

B某、C某、D某的頸部被發現刺傷，頭部則是有被敲擊的痕跡。警方推測，A某除了使用兇器以外，還使用鈍器攻擊妻子與2名兒子。

豈料，A某在作案後毫無悔改心意。他被送往法院時向現場記者辯稱，「8年前我失去記憶，直到這次確診新冠肺炎後，我才恢復記憶。我非常努力調查過去8年來究竟發生什麼事，我發現媽媽（被妻子）拋棄、我則是被妻子像是銀行ATM般使喚，在憤怒情緒累積交疊下才決定殺人。」

A某還透露，自己早在2至3天以前就已經計劃好要殺掉妻兒，「老婆瞧不起婆婆、孩子們則是瞧不起我，我才決定犯案。」