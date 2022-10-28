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移民署政令宣導　攜手新住民體驗創作藝術

▲▼ 移民署與新住民攜手創作藝術，打造個人專屬3D果凍花 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲▼ 移民署與新住民攜手創作藝術，打造個人專屬3D果凍花 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市服務站日前舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，邀請果凍花達人蘇柏宇老師，指導時下流行的藝術果凍花，讓新住民朋友能以愉悅的心情，輕鬆享受藝術創作的療癒過程，同時也能掌握最新法令相關資訊。

蘇柏宇說明果凍花起源於西班牙，在越南發揚光大，製作的食材皆取自於天然食品。果凍的主體使用蒟蒻粉，再搭配紅麴粉(紅色)、薑黃粉(黃色)、抹茶粉(綠色)及椰奶粉(白色)來調配顏色，製作出栩栩如生、晶瑩剔透的3D立體花朵，果凍花課程除了結合藝術創作、美感教學外，也是一道低卡低甜健康的精緻點心。

▲▼ 移民署與新住民攜手創作藝術，打造個人專屬3D果凍花 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）
來臺29年的大陸新住民艷華說，「這是我第一次接觸手作果凍花，剛開始做的時候有點手忙腳亂，經過摸索後才抓到訣竅，透過不同的角度以花瓣及葉片的針頭注入天然顏料，讓嬌豔欲滴的鮮花盛開於果凍，讓我覺得很有成就感」。同樣來自大陸的新住民小辰說，「我已經來臺6年多，平常都在家帶小孩，很開心今天參加移民署舉辦的手作課程，製作果凍花需要耐性及專注力，老師的教學輕鬆活潑，製作的過程很療癒」。

▲▼ 移民署與新住民攜手創作藝術，打造個人專屬3D果凍花 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）
嘉義市服務站主任黃艷薰表示，希望透過時下流行的手作課程並讓新住民朋友們不僅體驗創作，也藉此宣導最新的政策措施，例如過去因為疫情嚴竣，針對109年3月21日(含)以前入國(境)合法的外來人口，每月定期自動延長停留期限30日，未來將不再予以自動延期，請當事人於屆期前離境。若外來人士不確定停留期限，可洽移民署各直轄市、縣（市）服務站確認。

另外，「新住民及其子女築夢計畫」開始受理報名了，自即日起至11月30日止，計畫將持續協助新住民及其子女在臺深耕完成夢想，希望新住民朋友們踴躍參與。(詳細內容請參考移民署官方網站：
https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7445/7451/7457/7493/7502/323143/)

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