　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

9月手機熱銷榜出爐　除蘋果外最受歡迎就是這兩支

▲三星在9月的銷售市占24.2%穩坐非蘋陣營冠軍。（圖／傑昇通信提供）

▲三星在9月的銷售市占24.2%穩坐非蘋陣營冠軍。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年9月台灣實體通路智慧型手機市場銷售量賣出45.2萬台，終於回溫，與8月的34.3萬台相比增加近11萬台，銷售額更大增91%，可說是翻倍成長；傑昇通信彙整手機品牌銷售佔比數據後表示，受惠於蘋果iPhone 14新機上市，以市占率47.9%，幾乎吃下台灣手機市場半壁江山，重新奪回第一，三星則以24.2%排名第二，其中最受歡迎的就是Galaxy A53兩規格及A13（4GB/64GB），都是CP值高的中階手機。

傑昇通信從市占五大手機品牌的銷量與銷售額分析，發現9月蘋果新機上市，蘋果整體銷量較上個月增加1.5倍，銷售額也成長2倍以上，市占率高達47.9%接近過半，傑昇通信進一步比對去年iPhone 13上市時首月單機銷售13萬台，今年iPhone 14單機開賣則銷售15.4萬台，實際比iPhone 13成長18%。

▲9月手機銷售榜。（圖／傑昇通信提供）

▲9月手機銷售榜。（圖／傑昇通信提供）

本月單機冠亞軍為規格有感提升的iPhone 14 Pro系列，也是預購時的高人氣機型，價格雖有1%左右的降幅，對消費者而言仍不夠明顯，加上目前蘋果官網訂購可送達天數，仍需等上近30天；反觀iPhone 14與iPhone 14 Plus預購開賣鎩羽而歸，且生產線縮減、訂單調整的傳言不斷，傑昇通信認為，面對實際有換機需求的人，價格與現貨常是購機決策的臨門一腳，而iPhone 13庫存幾乎售罄，改入手與旗艦規格價差萬元以上，又有現貨的iPhone 14機會相當大，後續銷售力道仍值得期待。

本月市占排名第二的三星，9月市佔率24.2%，與上月30.8%相比，看似下降6.6個百分比，傑昇通信表示，榜上前三名機型Galaxy A53兩規格及A13（4GB/64GB）都是人氣居高不下的A系列中階機型，9月還有兩台旗艦機S22 Ultra及Z Flip4進入前20名熱銷榜，反而整體銷售量及銷售額都逆勢成長1成左右，也非蘋陣營中唯一不受蘋果影響的品牌。

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
2022全球最佳雇主「台灣6企業上榜」　全台最好老闆是他
丁允恭嘿咻女記者判更重　正妹妻PO婚紗照：選擇以幸福回擊
IKEA要開新分店！　地點搶先曝光
特斯拉視角曝！雙載機車闖紅燈被撞噴　女大生亡騎士插管
「逆天長腿正妹」逛好市多　她秒認金牌大咖：線條太美
快訊／丁允恭二審被判更重！　撤職並停止任用3年
墾丁大街活春宮！　23歲女被玩壞：我是狗

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

9月手機熱銷榜出爐　除蘋果外最受歡迎就是這兩支

iPhone 15 Pro音量鍵有變革　郭明錤曝改採這模式

改USB-C沒變快！外媒曝第十代iPad傳輸速度「慢很多」

續航長達29小時　Nothing新藍牙耳機Ear (stick)登場

台灣人超愛喝咖啡　調查：4成民眾每天喝、年營業額破千億

iOS 16.1更新就遇災情　用戶：Wi-Fi會自己斷連

【廣編】居家必備家電選歌林　滾筒洗衣機全新上市　換季衣物輕鬆洗脫烘

iPhone 15鏡頭將升級「4孔」！渲染圖被曝光　動態島還在

果粉快更新！蘋果修復「零日漏洞」　46款機型適用

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

Gogoro遭偷！車主氣炸「看到直接撞」　揮拳痛逮17歲偷車賊

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

9月手機熱銷榜出爐　除蘋果外最受歡迎就是這兩支

iPhone 15 Pro音量鍵有變革　郭明錤曝改採這模式

改USB-C沒變快！外媒曝第十代iPad傳輸速度「慢很多」

續航長達29小時　Nothing新藍牙耳機Ear (stick)登場

台灣人超愛喝咖啡　調查：4成民眾每天喝、年營業額破千億

iOS 16.1更新就遇災情　用戶：Wi-Fi會自己斷連

【廣編】居家必備家電選歌林　滾筒洗衣機全新上市　換季衣物輕鬆洗脫烘

iPhone 15鏡頭將升級「4孔」！渲染圖被曝光　動態島還在

果粉快更新！蘋果修復「零日漏洞」　46款機型適用

兩岸救團團！陸昨收到求協助邀請函　國台辦：擬選救治護理專家赴台

「格局、視野、座向」買房怎麼選？答案超現實：它最重要

租屋只拿到感應磁扣！她討「門鎖密碼」被拒絕　網挺房東：很正常

雪莉逝世3年「出現在她夢中」　摯友放心了：妳看起來很幸福

穩懋Q3財報慘！產能利用率降至4成　「有鼓勵員工休假」

九合一選舉決戰11／26！國道6地雷路段曝　國5南下「恐塞6小時」

星巴克10／30起「全品項第二杯半價」　連續兩天優惠喝起來！

看到中大型犬都會「莫名的抖」　阿楞沒遇見柴犬Nana前真情告白

恐攻風險增　美國撤離奈及利亞非緊急人員

音樂女師暴走！走廊追打男童+抓頭撞牆　檢起訴建請加重其刑

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

3C家電熱門新聞

果粉快更新！蘋果修復「零日漏洞」　46款機型適用

iPhone 15鏡頭將升級「4孔」！渲染圖被曝光　動態島還在

iOS 16.1更新就遇災情　用戶：Wi-Fi會自己斷連

改USB-C沒變快！外媒曝第十代iPad傳輸速度「慢很多」

9月手機熱銷榜出爐　除蘋果外最受歡迎就是這兩支

台灣人超愛喝咖啡　調查：4成民眾每天喝、年營業額破千億

iPhone 15 Pro音量鍵有變革　郭明錤曝改採這模式

他求「外送用」手機　網指「這1關鍵」才重要

續航長達29小時　Nothing新藍牙耳機Ear (stick)登場

Google宣布：Chrome明年2月停止支援Windows 7

不止USB-C接頭！　iPhone 15再爆2大新亮點

金曲歌王許富凱買養身椅孝親原因

iPhone將改用Type-C？蘋果高層認了

安卓用戶小心！16款APP藏有惡意廣告軟體　下載達2000萬次

更多熱門

相關新聞

花蓮手機回收抽大獎！各區清潔隊都收

花蓮手機回收抽大獎！各區清潔隊都收

行政院環保署訂定每年10月為「手機回收月」，將廢手機交由環保署配合店家，即可獲得抽獎資格，花蓮縣環境保護局為提升民眾兌換便利性，也增加各鄉鎮市清潔隊作為手機回收點，活動至10月31日止，也呼籲民眾盡早將廢手機回收，將有機會獲得多項好禮！

結帳手機壞　她拿巨大載具店員笑歪

結帳手機壞　她拿巨大載具店員笑歪

iPhone 15鏡頭將升級「4孔」！渲染圖被曝光　動態島還在

iPhone 15鏡頭將升級「4孔」！渲染圖被曝光　動態島還在

他求「外送用」手機　網指「這1關鍵」才重要

他求「外送用」手機　網指「這1關鍵」才重要

手機掉馬桶　男「徒手深挖」救援

手機掉馬桶　男「徒手深挖」救援

關鍵字：

手機熱銷

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

資深玉女口腔癌4期切舌！復出開唱淚崩：活著真好

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

納豆求婚遭拒！依依曝原因

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

大S、具俊曄被預言將有婚姻危機！他指出2時間點

北投特斯拉撞飛「闖紅燈機車」！死者身分曝

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！

倒數2個月卸貨！孫藝真肚裡寶寶「性別曝光」

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

台中桶屍案　酒店女列被告首曝光

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面