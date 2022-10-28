9月手機熱銷榜出爐　除蘋果外最受歡迎就是這兩支

▲三星在9月的銷售市占24.2%穩坐非蘋陣營冠軍。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年9月台灣實體通路智慧型手機市場銷售量賣出45.2萬台，終於回溫，與8月的34.3萬台相比增加近11萬台，銷售額更大增91%，可說是翻倍成長；傑昇通信彙整手機品牌銷售佔比數據後表示，受惠於蘋果iPhone 14新機上市，以市占率47.9%，幾乎吃下台灣手機市場半壁江山，重新奪回第一，三星則以24.2%排名第二，其中最受歡迎的就是Galaxy A53兩規格及A13（4GB/64GB），都是CP值高的中階手機。

傑昇通信從市占五大手機品牌的銷量與銷售額分析，發現9月蘋果新機上市，蘋果整體銷量較上個月增加1.5倍，銷售額也成長2倍以上，市占率高達47.9%接近過半，傑昇通信進一步比對去年iPhone 13上市時首月單機銷售13萬台，今年iPhone 14單機開賣則銷售15.4萬台，實際比iPhone 13成長18%。

▲9月手機銷售榜。（圖／傑昇通信提供）

本月單機冠亞軍為規格有感提升的iPhone 14 Pro系列，也是預購時的高人氣機型，價格雖有1%左右的降幅，對消費者而言仍不夠明顯，加上目前蘋果官網訂購可送達天數，仍需等上近30天；反觀iPhone 14與iPhone 14 Plus預購開賣鎩羽而歸，且生產線縮減、訂單調整的傳言不斷，傑昇通信認為，面對實際有換機需求的人，價格與現貨常是購機決策的臨門一腳，而iPhone 13庫存幾乎售罄，改入手與旗艦規格價差萬元以上，又有現貨的iPhone 14機會相當大，後續銷售力道仍值得期待。

本月市占排名第二的三星，9月市佔率24.2%，與上月30.8%相比，看似下降6.6個百分比，傑昇通信表示，榜上前三名機型Galaxy A53兩規格及A13（4GB/64GB）都是人氣居高不下的A系列中階機型，9月還有兩台旗艦機S22 Ultra及Z Flip4進入前20名熱銷榜，反而整體銷售量及銷售額都逆勢成長1成左右，也非蘋陣營中唯一不受蘋果影響的品牌。