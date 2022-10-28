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續航長達29小時　Nothing新藍牙耳機Ear (stick)登場

▲倫敦科技品牌 Nothing 新品 Ear (stick)。（圖／Nothing提供）

▲倫敦科技品牌 Nothing 新品 Ear (stick)。（圖／Nothing提供）

記者陳俐穎／綜合報導

倫敦科技品牌 Nothing 發布最新耳機產品 Ear (stick)。Ear (stick) 提供長達 29 小時的播放時間，且配備 12.6 mm 定制動圈單體和舒適的半入耳式設計，讓用戶盡享極致的聲音效果和輕盈的體驗。

Ear (stick) 採用半入耳式設計，為用戶在 Nothing 音頻生態系統中提供了新選擇。而Ear (stick)外觀的部分，靈感來自唇膏，採用獨特的輕巧設計及圓柱形外殼。此外，Nothing根據來自超過 100 位試用者的測試結果進行改良，設計出符合人體工學的外形的耳機，讓耳塞對耳道的侵入性降低，提供舒適的佩戴體驗，且每隻耳機僅重 4.4 g，手感輕盈，整天配戴也能輕鬆無負擔。

Nothing Ear (stick) 的動圈單體是市場上最靈敏的單體之一，讓用戶盡享極致的聲音體驗。12.6 mm 大動圈單體盡顯渾厚低音、清晰高音和豐富細節，同時保有小巧尺寸，提供舒適的佩戴體驗。Nothing Ear (stick) 同時使用 真無線藍牙耳機（TWS） 市場上最高級的喇叭磁鐵及特製隔膜設計，增加功率和靈敏度並帶來清晰的真實原聲體驗。

此外，全新 低音鎖定技術（Bass Lock Technology） 不放過任何聲音細節。為防止半入耳式設計產生漏音，Nothing Ear (stick) 新增了智慧軟體，可以偵測佩戴耳機時的低音損失，還可調整等化器（EQ）曲線以達到最佳效果，每次都能帶來完美有力的低音體驗。

而在續航部分，耳機播放時間長達 7 小時，通話時間可達 3 小時，而搭配充電盒使用可為提供用戶額外 22 小時的電量。Ear (stick) 只需充電 10 分鐘，便可使用將近 2 小時，可以持續使用一整天。

Ear (stick) 將於 11 月 18 日起於全台實體店面及網路商城正式販售，售價為新台幣 3,690元。消費者可於11 月 7 日起於網路、實體同步搶先預購，預購者可於11月12日優先入手。

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關鍵字：

Nothing

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