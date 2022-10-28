奈格颱風難捉摸「路徑周日更明朗」　彭啟明：強風大雨延伸下周二

▲奈格颱風路徑，最快今晚轉中颱。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風逐漸增強，最快今(10/28)晚轉中颱，天氣風險公司表示，奈格可能在周六、日(10/29~10/30)登陸菲律賓呂宋島後西行，往南海移動機率提高，但仍有一定機率北上接近台灣周邊海域，今明兩天是重點觀察期；路徑變數多，周日會更明朗，雨勢影響將延伸到下周一、二(10/31~11/1)。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，台灣附近環境風向逐漸轉為東北風，風速增強且水氣增多，今天迎風面桃園以北、東半部地區雲量明顯增多；周六各地天氣型態類似，但水氣及風速都有再增加趨勢，迎風面地形上會有比較多累積雨量，沿海空曠地區要留意強陣風，海上風浪也會增強。

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周日後天氣將開始受奈格颱風外圍環流影響，歐宗學表示，目前預測路徑仍有相當大不確定性，最新預測資料顯示颱風在周六、日登陸菲律賓呂宋島後持續西行、往南海方向移動機率相較過去幾天提高，但仍然有一定機率是北上接近台灣周邊海域，主要差異在預報模式模擬颱風強度以及副熱帶高壓給予的導引氣流強弱，隨颱風逐漸發展增強並且接近呂宋島一帶，預報資料分歧會逐漸縮小，今、明日是重點觀察期。

▲奈格颱風路徑周日將更明朗，帶來雨勢將影響到下周。（圖／翻攝彭啟明臉書）

歐宗學指出，周日起到下周二北部、東半部地區降雨機率高且容易有持續性降雨，有局部較大雨勢，中南部山區、高屏可能會有短暫陣雨，其他平地大致多雲或陰天偶有小雨；而颱風會不會影響到下周三、或各地天氣型態如何，都牽涉颱風未來路徑，仍有大幅變動機會。

天氣風險公司總經理彭啟明則表示，颱風的走向影響降雨分布很大，在缺乏導引氣流又遇上呂宋島地形下，奈格颱風可能要到周日時，路徑才會更明朗。目前氣象模式預估的雨量在迎風面的北部東北部到東半部都不小，而且不是周末，越來越多雨，風勢也增強，是延伸到下周一二。

▼奈格颱風路徑周日將更明朗，帶來雨勢將影響到下周。（圖／翻攝彭啟明臉書）

