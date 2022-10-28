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大陸 大陸焦點 特派現場

跨越海峽雲端沙龍　兩岸青年逐夢未來

記者趙禕／上海報導

儘管新冠疫情阻礙了兩岸之間面對面的交流，但是仍舊擋不住兩岸青年共話理想、攜手逐夢的心情。10月27日下午，台北市和上海市奉賢區就舉辦了一場「激揚青春•逐夢未來」青年創新創業「雲沙龍」活動，讓兩岸青年透過視訊隔海交流，暢談創新創業、同敘兩岸情誼。

這場活動有上海市台辦主任鍾曉敏、上海市奉賢區委書記李政、市台辦副主任李驍東、奉賢區委常委周龍華、副區長張娣芳，以及台灣新黨主席吳成典、秘書長潘懷宗等人出席，見證50多位兩岸青年代表侃侃而談。

▲上海活動現場。（圖／主辦方提供）

▲上海活動現場。（圖／主辦方提供）
▼台北活動現場。（圖／主辦方提供）

▼台北活動現場。（圖／主辦方提供）

市台辦主任鍾曉敏表示，近年來兩岸交流面臨著更多困難，但是兩岸同胞走近走親的願望沒有減弱，各領域交流合作沒有停下腳步，兩岸融合發展不斷推進和深化。習近平總書記在二十大上指出，「青年強則國家強。當代中國青年生逢其時，施展才幹的舞台無比廣闊，實現夢想的前景無比光明。」希望滬台青年繼續增進交流交往，共同成長，擴大「朋友圈」，共畫「同心圓」。鍾主任還邀請台灣青年來大陸參訪，加深瞭解、增進友誼，鼓勵在滬台青做好兩岸融合發展的「溝通者」、正能量的「傳播者」，講好自己在大陸發展的故事，彙聚起同心奮進的青年力量。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／主辦方提供）

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／主辦方提供）

奉賢區委書記李政在致辭中表示，奉賢將進一步拓寬交流載體、厚植交往基礎，進一步關心、支持台企發展和台胞生活，提供更多更大發展平台，讓奉賢成為台籍青年追求理想、發展事業、成就夢想的新天地。竭誠歡迎台灣青年到奉賢追夢、築夢、圓夢，創新創業創奇跡。

▲奉賢區委書記李政。（圖／主辦方提供）

▲奉賢區委書記李政。（圖／主辦方提供）

新黨主席吳成典表示，上海是大陸最發達的城市之一，也是台商台胞落地安家最多的地方，期待台北與奉賢有更多的交流合作，兩岸青年應該相互學習，相互啟發，共同成長進步，攜手為兩岸和平發展作更大貢獻。

▲新黨主席吳成典。（圖／主辦方提供）

▲新黨主席吳成典。（圖／主辦方提供）

上海市台辦副主任李驍東和新黨秘書長潘懷宗分別介紹近年來兩岸青年交流交往成果。李驍東表示，希望台灣青年來祖國發展，實現人生理想，也期待新黨青年菁英繼續推進兩岸交流。潘懷宗則期盼台灣優秀青年在中華民族偉大復興的進程中綻放異彩，在辛苦奮鬥中不缺席，在同享榮耀中不掉隊。

▲上海市台辦副主任李驍東和新黨秘書長潘懷宗分別介紹近年來兩岸青年交流交往成果。（圖／主辦方提供）

▲上海市台辦副主任李驍東和新黨秘書長潘懷宗分別介紹近年來兩岸青年交流交往成果。（圖／主辦方提供）

參加這次「激揚青春•逐夢未來」—奉賢•台北青年創新創業「雲沙龍」的兩岸青年們，互相講述了創新創業故事，暢聊各自的創業歷程、心得體會、和未來規劃，他們還互相提出各自關心的問題，並詳細的回答對方的問題，傳遞出兩岸青年在推動「大眾創業、萬眾創新」中的滿滿正能量和增強互動交流、促進融合發展的強烈意願。

▲兩岸青年們互相講述創新創業的故事和心得，並且互相問答交流。（圖／主辦方提供）

▲兩岸青年們互相講述創新創業的故事和心得，並且互相問答交流。（圖／主辦方提供）

活動還有兩岸書法家的創作表演，並作為互贈禮物。奉賢書協主席邵玉祥書贈台北「兩岸同春，攜手圓夢」，台北市議員參選人劉榮之則書贈奉賢「兩岸優秀青年，共創美好未來」，共同寄託兩岸青年同心同德、圓夢未來的美好心願。最後在場的兩岸青年們共唱《兩岸一家親》，相約明年再會，彼此致以美好祝福。

▲兩岸書法家的創作作為互贈禮物。（圖／主辦方提供）

▲兩岸書法家的創作作為互贈禮物。（圖／主辦方提供）

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