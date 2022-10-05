欠停車費挨罰376次賴7年不繳　台北男買新重車秒被法拍

記者黃翊婷／台北報導

台北王姓男子自2015年起因欠繳停車費遭開罰376次，加上滯納的健保費等，合計共積欠政府20萬元未繳，卻另外買了一輛新車價約11萬元的重機。行政執行署台北分署隨即將王男的重機查封，並於昨日（4日）進行拍賣，開放民眾競標，最終以6萬6000元拍定賣出。

▲王男的重機剛買不久就被法拍。（圖／行政執行署台北分署）

台北分署表示，王男自2015年起因在道路收費停車處停車，經催繳卻不依規定繳費，而遭到裁罰376次，加上滯納的健保費等費用，合計共積欠政府20萬元未繳，隨後被移送至台北分署執行。

王男在執行期間曾到場表示願意每個月繳納1萬元，但只繳了2期就沒有再繳納。台北分署經查調王男的財產，發現他新買了一輛2020年12月出廠的山葉重型機車（NMAX155），新車建議售價約11萬元，接著派員前往現場查訪，王男這才在隔日又繳了1萬2000元，之後依然沒有繼續定期繳納款項。

台北分署在移送機關派員指封後將該輛重機查封，並於10月4日在「123聯合拍賣會」上進行公開拍賣，現場買氣火熱，該輛重機在多組買家的激烈競價之後，最終以6萬6000元拍定賣出。

台北分署表示，當日另外還拍定一輛汽車、兩件商標權，以及多件生活雜貨，不動產部分也拍定土地及建物各一筆，整場拍賣會合計賣得價金為622萬8277元。台北分署也提醒，義務人對於所滯納之公法上金錢債務應積極面對處理，儘速完成繳納，對有能力繳納卻惡意拖欠之義務人，台北分署將採取強力執行措施，以貫徹國家公權力。