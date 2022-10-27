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安南獅子會捐贈住宅用火災警報器　鼓勵民眾買一送一

▲台南市安南獅子會捐贈第六大隊住宅用火災警報器1批，由台南市安南獅子會會長傅有銅代表捐贈，並由消防局第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南獅子會捐贈第六大隊住宅用火災警報器1批，由台南市安南獅子會會長傅有銅代表捐贈，並由消防局第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局27日下午3時許，於消防局第六救災救護大隊，舉行台南市安南獅子會捐贈第六大隊住宅用火災警報器1批儀式，由台南市安南獅子會會長傅有銅代表出席，並由消防局第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀，感謝善行義舉造福地方人群。

台南市安南獅子會29日上午10時至下午4時，於台江文化中心辦理公益園遊會，消防局第六大隊及婦女宣導隊將於現場進行宣導活動，參加宣導民眾即可獲得台南市安南獅子會贈送之園遊券，讓民眾寓教於樂。

▲台南市安南獅子會捐贈第六大隊住宅用火災警報器1批，由台南市安南獅子會會長傅有銅代表捐贈，並由消防局第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市安南獅子會會長傅有銅表示，經由獅子會首位女性獅友蔡麗青，輾轉得知第六大隊積極推廣民眾重視居家安全，特別是老舊公寓、國宅、透天厝等無消防安全設備住所，即捐贈322顆住宅用火災警報器 ，鼓勵民眾自費購買住宅用火災警報器1顆，即可憑購買發票及安裝照片至消防局第六大隊申請額外補助每戶1顆，實質嘉惠市民，守護居家安全，多一份防範，少一分損失。相關補助辦法可上網搜尋「台南市政府消防局第六大隊」臉書粉絲專頁查詢。

市長黃偉哲表示，感謝台南市安南獅子會認同消防局，願意捐贈給本防局第六大隊住宅用火災警報器1批，推動民眾居家防火觀念。政府資源有限，但民間力量無窮，非常感謝台南市安南獅子會對於消防工作的支持與肯定。

▲台南市安南獅子會捐贈第六大隊住宅用火災警報器1批，由台南市安南獅子會會長傅有銅代表捐贈，並由消防局第六大隊大隊長邱淵明受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，火災通常發生在人們警戒心最低、深夜、清晨熟睡時刻，也最容易釀成重大人命傷亡，家中如能裝置住宅用火災警報器，就能夠在火災發生初期，藉由住警器的即早偵測，發出警報聲響，提醒能及早採取避難逃生或自行滅火，進而減少人命傷亡與降低災害損失，呼籲轄內民眾盡快安裝起來，補助數量有限。

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