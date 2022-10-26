兒科又爆了！RSV入侵幼兒園「孩發燒咳不停」　醫憂：患者比新冠多

▲呼吸道融合病毒威脅幼兒。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

國內本土確診數已突破740萬例，但除了新冠肺炎造成民眾恐慌外，流感也不容小覷。兒科急診醫師吳昌騰表示，近期診間出現不少幼童有發燒、咳不停等症狀，不僅有2歲女童併發嘔吐、停止進食狀況，甚至還有2個在家使用呼吸器維生的小孩來掛急診，經診斷發現都是呼吸道融合病毒感染（RSV），提醒家長務必多加留意。

吳昌騰25日晚間在臉書發文表示，當天上兒科急診，看最多的病人，不是新冠病毒感染的小孩，而是咳不停，燒很久的小孩比較多，其中，有遠從新竹、宜蘭來的病人，也有2個在家使用呼吸器維生的小孩來掛急診，「總之，RSV似乎正在爆發中！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳昌騰分享，一名媽媽上午帶著2歲大的女童來掛急診，並表示女童從星期日開始有咳嗽症狀，到了星期二凌晨突然瘋狂般咳嗽，之後又併發嘔吐、停止進食，且還出現發燒，讓束手無策的父母只能從新竹帶著女兒來兒科急診，還提到女童的幼稚園最近正在流行RSV，結果經診斷「真的是如此！」

▲感染RSV幼童出現發燒、咳不停症狀，圖非當事人。（示意圖／視覺中國)

吳昌騰透露，兒童感染者除了可藉由咳嗽或打噴嚏直接傳播RSV，也可透過接觸傳播病毒，而大多數孩子在2歲之前的某個時間點會感染RSV，潛伏期一般為2到8天，通常感染病毒4至6天後出現症狀，臨床表現視病人年齡及既往健康狀況而定，嬰兒及年紀小的兒童患者症狀包括咳嗽（98%）、發燒（75%）、流鼻涕（65%～78%）、喘鳴（65%～78%）、費力呼吸（73%～95%）。

吳昌騰提醒，症狀通常持續一兩個星期，並在適當休息和補充輸液後會逐漸好轉，但是對於一些高危險族群兒童，像是早產兒、慢性肺部疾病或呼吸器依賴、先天性心臟病、先天或後天免疫缺損以及神經肌肉疾病的小孩們，當他們感染RSV時，病情可能會很危險。

吳昌騰說，輕則會導致咳嗽不止、脫水、細支氣管炎或肺炎、重則出現呼吸困難、呼吸衰竭、心肺衰竭等，更嚴重可能還需要插管或使用葉克膜，而最好的預防方式還是戴口罩、勤洗手，「這是可以降低接觸病毒的風險。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完