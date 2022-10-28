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衛星對比照曝戰後慘況　聯合國：烏克蘭207處文化遺址被毀

▲▼ 衛星數據顯示烏克蘭文化遺址在俄烏戰爭中遭到破壞。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 聯合國衛星數據顯示烏克蘭文化遺址在戰爭中遭到破壞，圖為科拉貝尼文化宮戰爭前（左圖）、後（右圖）對比。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

烏俄戰爭戰火至今已持續9個月，除了人員傷亡與經濟衰退之外，也對文化遺產保存造成衝擊。聯合國教科文組織（UNESCO）透過衛星影像追蹤發現，自俄羅斯入侵後，烏克蘭已有200多處遺址遭破壞。

綜合外媒報導，聯合國教科文組織與聯合國衛星中心（UNOSAT）正聯手透過衛星影像，來追蹤戰爭對烏克蘭建築、藝術，和歷史遺址造成的破壞。UNOSAT以每平方公里10歐元的價格，向民間馬薩爾科技（Maxar）與空中巴士（Airbus）等公司購買高解析度影像，再由專家小組根據實地報告，比對戰爭前後的差異。

聯合國教科文組織證實，自俄羅斯2月24日入侵以來，烏克蘭已有207處文化遺址遭到破壞，其中包括88個宗教場所、76座具歷史或藝術意義的建築物、18座紀念碑、15座博物館，以及10座圖書館。所幸烏克蘭7個名列聯合國教科文組織認定的世界遺產都未受影響。

根據聯合國統計，烏克蘭東北部哈爾科夫（Kharkiv）和頓內茨克（Donetsk）地區，在這其中受到最大衝擊，包括德羅比茨基亞爾的大屠殺紀念館（Holocaust Memorial in Drobitsky Yar）中，用以紀念在二戰大屠殺時，1萬5000多名遇難猶太人的紀念碑。

美國總統拜登曾指責俄羅斯試圖摧毀烏克蘭文化，聯合國教科文組織緊急部門負責人皮卡特（Krista Pikkat）也說，文化遺產往往是戰爭的附帶損害，但有時是被專門針對的，因為它們具有國家的本質，「我們的結論是情況很糟糕，而且可能會繼續變得更糟。」


 

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