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社會 社會焦點 保障人權

氣女友不吃麵先買豆花！　男竟當街搬交通錐狂砸...判刑5月

▲▼街頭失控打女友 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲鄭男在街頭拿交通錐痛毆女友。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名鄭姓男子（48歲）和大2歲的女友，今年7月間到夜市一處麵攤吃宵夜時，因細故起了口角，鄭男當場拿起交通錐痛毆女友，警方獲報趕到現場以現行犯逮捕鄭男，由於之前女友就曾聲請過家暴保護令，女友被毆後驗傷提告，鄭男在訊後也被移送起訴，法院發現鄭男居然是只是因為女友不和他吃麵，要先到隔壁攤買豆花，就動手痛毆，審理後依傷害罪判他徒刑5月，得易科罰金。

警方調查，鄭姓男子與被打的女子是同居情侶，鄭男去年底就曾對女友動手過，女友在今年4月獲法院核發家暴保護令，昨天凌晨1點多，兩人在前鎮區一處夜市的麵攤吃宵夜，兩人又為了細故起口角，鄭男疑似聽到女友嫌他「沒用」碎碎念，竟一時火冒三丈，拿起路邊的交通錐砸女友。

▲▼街頭失控打女友 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲鄭男拿起一個塊狀物疑似要砸女友。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

前鎮分局獲報派人到場逮捕鄭男，也把被毆的女友送醫，初步驗傷有頭部紅腫、背部擦挫傷等傷勢，女友驗傷後對鄭男提出傷害告訴。

鄭男向警方供稱，因為心情不好喝醉酒後，又聽到女友嫌他「沒用」才情緒失控動手，警方訊後將鄭男依傷害、違反保護令罪嫌移送法辦。

法院審理時，女友出庭表示，當時他們兩人到夜市麵攤要吃麵時，她想先到隔壁攤買豆花，但鄭男不准，兩人就吵了起來，沒想到鄭男就拿起交通錐砸她，鄭男則否認有拿交通錐K女友，但法官認為事證明確，依傷害罪判鄭男徒刑5月，得易科罰金。

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