一生累積5千幅！國寶級電影畫家陳子福逝世　文化部將呈請總統褒揚

▲台灣「國寶級電影海報畫家」陳子福辭世，享耆壽97歲，文化部將呈請總統明令褒揚。（圖／陳子福家屬提供）

記者林育綾／台北報導

國寶級電影海報畫家陳子福昨（25）日逝世，享耆壽97歲，雖從未受過正規繪畫訓練，卻能用手繪精準捕捉氛圍和神韻；從事電影海報繪畫工作50餘年，不僅創作一幅幅經典的電影海報，也彩繪出台灣電影史輝煌的一頁。文化部長李永得聞訊後表達深切哀思與敬意，並將呈請總統明令褒揚。

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▲▼陳子福不曾受過正規繪畫訓練，卻能精準用畫筆捕捉電影劇情氛圍與角色神韻。（圖／國家影視聽中心提供）

陳子福1926年生於台北西門町「電影街」，雖不曾受過正規繪畫訓練，卻能精準用畫筆捕捉電影劇情氛圍與角色神韻，曾參與進行《舊情綿綿》、《蚵女》、《俠女》、《王哥柳哥遊台灣》、《男人真命苦》等多部著名台語片海報製作。一生製作累積近5000幅手繪作品，質與量兼具，可謂臺灣電影歷史重要見證者與參與人。

▲陳子福於2006年獲頒第43屆金馬獎「終身成就特別獎」。（圖／國家影視聽中心提供）



陳子福在2006年獲得第43屆金馬獎「終身成就特別獎」，以表彰他對台灣電影的付出，作品亦為今年國慶光雕展演「寶島有光・土地之愛」中重要的篇章，足以代表其在台灣電影史上的卓越地位。

▲陳子福的作品也是今年國慶光雕展演「寶島有光・土地之愛」中重要的篇章。（圖／文化總會提供）



文化部長李永得表示，陳子福先生不僅為台灣電影留下許多經典作品，亦是台灣電影文化推廣、傳承的重要推手，對豐富台灣文化內涵有重要的影響與貢獻，留給世人無限的感念。