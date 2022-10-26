高虹安風波　經長：資策會執行長兼職依法辦理

▲經濟部長王美花今（26）日出席立法院經濟委員會報告並備質詢。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

民眾黨立委、新竹市長候選人高虹安日前被指控在資策會任職期間疑不當兼職，網友起底資策會執行長卓政宏才是真正大量兼職，經濟部長王美花今（26）日於立法院表示，資策會執行長法人兼職有依法辦理，且兼職為無給職；資策會亦指出，執行長兼職已經過董事會同意。

針對高虹安於資策會任職其間在外兼職是否有報備， 資策會昨晚發聲明，指高虹安任職期間並無兼職申請與核准紀錄，若是領資策會的薪水去幫別的公司工作，是違反勞務契約，資策會將循法律途徑來處理。

▲資策會執行長卓政宏今（26）日匆匆離開立法院經濟委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院經濟委員會今日審查漁電共生議題，邀請經濟部長王美花與會，國民黨立委謝衣鳳質詢指出，資策會執行長卓政宏也有兼職，與高虹安委員於資策會任職期間的兼職有何不同？

經長王美花回應表示，循往例資策會執行長身兼法人兼職，例如非營利機構或公益團體的董監事，資策會對外說明為依法辦理，且此兼職為無給職。

王美花指出，依據資策會與員工之間的勞務契約，員工對外兼職一定要報備，資策會員工若到衍生公司任職，一般正常做法是到了衍生公司會辭掉資策會的工作，但經查高虹安當時仍是資策會的全職員工。

資策會表示，卓政宏就任執行長時就已辭去所有營利事業職務，之後於資策會任職期間的兼職，均為非營利機構或公益團體的董監事而非經理人，且經董事會通過，符合資策會相關兼職規範。

對於兼職爭議，高虹安日前回應表示，資策會想要打她不當兼職，員工、主管都不知情，但已收到很多網友提供的證據，包括資策會2014年的年報、資策會官方YouTube頻道，都有上傳她在職期間替衍生公司科智企業輔導創業過程的紀錄，若資策會在知情下還硬要提告，也是違反誠信原則，將交由律師處理。

高虹安今日回應表示，於資策會任職期間所做的工作為主管指派，主管都知情，工作期間完全未領衍生公司「科智企業」任何薪水，因此並非兼職，並批評資策會執行長卓政宏公然在國會說謊。