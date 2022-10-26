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快訊／「未兼職也沒領科智薪水」　高虹安駁資策會：主管都知情

記者蘇晏男／台北報導

資策會昨發聲明，指民眾黨新竹市長候選人高虹安任職資策會期間，並無兼職申請與核准紀錄；另外，據悉資策會已向台北地方法院提起自訴，控告高違反《著作權法》。對此，高虹安今（26日）上午10時回應，她任職期間所做的工作是主管指派，且知情，完全未領衍生公司「科智企業」任何薪水資，也並非兼職。高虹安也批評資策會執行長卓政宏公然在國會說謊。

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

高虹安因被質疑其辛辛那提博士論文違反學術倫理，引發一連串後續風波，其中包含涉嫌在任職資策會期間違規兼職科智企業，不過高虹安對此強調，資策會主管都知情。資策會昨晚發布聲明，寫明「有關高委員任職本會期間涉及兼職疑義，經查，高委員任職本會期間並無兼職申請與核准記錄。本會自2002年起即訂有同仁會外兼職辦法，且自2006年兼職申請已電子化，同仁兼職皆須於線上提出，核准之兼職記錄可於系統查詢。」

高虹安26日上午10時在民眾黨中央黨部召開「高虹安回應資策會聲明記者會」，會中對於卓政宏10月19日在國會答詢立委賴瑞隆提問時，說高虹安前三學期前往辛辛那提是派駐工作，進修學位未讓主管知情，而是在高第四學期申請短期進修才知情，高虹安表示，卓政宏在國會公然說謊，非常惡劣，希望卓政宏道歉。

高虹安提出一份2012年12月18日跟直屬主管工作進度的回報郵件，內文有關她在美派駐工作時，跟主管回報其工作狀況。高虹安說，回函中時任資策會副執行龔仁文詢問她工作狀況、是否適應，另時任創研所所長楊仁達、創研所組長顏均泰等她當時的直屬主管，全都在列。

高虹安強調，所以事實上資策會主管在她赴美派駐工作的第一個學期，就全都知情且同意，甚至主動關心她在美進修學位狀況。

「這不只是資策會第一個謊言。」高虹安又指，資策會昨聲明指控她2015年10月、2016年6月、2017年8月以科智企業業務處長職稱參與活動，違反兼職；但其實資策會早在2014年就知情她以科智企業的身份，參與兩項國際性比賽，然而資策會卻說不知情，令人啼笑皆非，資策會聲明刻意忽略她2014年的事跡。

高虹安再強調，她在科智執行的工作，都是任職期間主管所指派，且「重點是我沒有支領科智企業的薪水」，想請教資策會用哪一點打她不當兼職？她在做份內工作，到底什麼叫兼職？

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