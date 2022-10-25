台中9月大女嬰臉背滿是瘀青　惡保母坦承動手：我很愛護孩子

▲林姓女嬰疑遭虐，臉頰出現不明瘀青傷勢。（圖／截取自臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓夫妻7月間將9個月大的女兒，托育給馮姓保母，未料僅短短1個禮拜，女嬰身上竟陸續出現不明傷痕，趕緊帶去醫院就醫驗傷，並報警提告。台中地檢署近日偵結，馮女坦承因女嬰哭鬧，動手毆打其臉頰及下背部，依傷害罪及兒少法將馮女起訴。

女嬰父母PO網指出，經居家托育服務中心轉介，7月1日將女兒送托馮姓保母，但隔天帶女兒回家發現，孩子耳朵有瘀青傷痕，原以為只是小孩愛玩難免碰撞，未料接下來的數天卻仍陸續發現女兒身上出現新的傷勢，且女兒一到保母家就會嚎啕大哭，驚覺孩子可能遭虐。

父母指出，針對女兒傷勢，馮女辯稱「可能是在地墊玩具堆撞到」，還稱「我熱愛保母工作，非常愛護孩子，也很珍惜自己羽毛及名譽，決不會傷害孩子跟拿自己信譽開玩笑」，但帶女兒就醫後，醫師認為案情並不單純，遂於7月10日到轄區警局報案提告。

檢察官查出，馮女領有台中市政府社會局核發之居家式托育服務登記證書，7月9日，涉嫌於其住處客廳，因女嬰哭鬧，徒手毆打女嬰右臉頰及下背部而致有瘀青傷痕，罪嫌明確，依刑法成年人故意對兒童犯傷害罪，提起公訴，並依兒童及少年福利與權益保障法，請求法院加重量刑。