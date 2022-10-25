這天起3000元防疫補償金沒得領！　和居家隔離一起走入歷史

▲11/7起同住密接者也不需隔離。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

目前規定因同住家人確診，採取3+4隔離的密集接觸者可依規定申請3千元防疫補償金，但指揮中心昨（24）日宣布，11月7日開始將取消居隔，未來沒有任何補助可領。

過去只要持有「個案接觸者居家個別隔離通知書」，符合隔離期間未領薪水、沒有違反隔疫規定等，就可向衛福部申請防疫補償金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本密接者會依照是否接種追加劑，分為3+4或0+7隔離，指揮中心表示，在11/7起鬆綁四大措施後，密接者就只有0+7隔離方式，也就是說，不會再發居隔單、不再可領防疫補償金。

但若是在11/7前被匡列居隔者，在結束隔離的2年內，都仍可依照規定申請。

▲11/7起鬆綁「接觸不特定人士或無法保持社交距離」場所新冠疫苗接種規範。（圖／指揮中心提供）



根據本站報導《大解封！11／7起「防疫新制」一次看 只剩這類人要隔離》，指揮中心昨日公布11/7起共有「4項防疫政策」同時鬆綁，包括確診者只要居家照護隔離7天後快篩陰就可「免自主管理」，同住者也全改0＋7，另鬆綁宗教活動、團體旅遊、健身房和八大行業需打三劑疫苗限制；以及移除營業場所和公共場域量體溫規定。