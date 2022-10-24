英國女婿開箱「全台最美魚市場」讚不停　巧遇市長：好莫明其邁

▲大豐開箱全台最美魚市場，8分中影片不停的讚嘆。（圖／攝攝自YouTube／大豐大哥大）

記者許宥孺／高雄報導

高雄鼓山魚市場21日開張營業，來到高雄超過6年的英國籍YouTuber「大豐」也到此開箱分享全台最美魚市場，影片中拍攝過程中巧遇高雄市長陳其邁出席開幕活動，大豐稱讚閒置已久的空間，蛻變成海港美麗地標，不斷改變的高雄，是全台最棒的城市，「真是莫名其邁」。

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▲▼鼓山魚市場盛大開幕，被稱是「全台最美魚市場」。（圖／記者許宥孺翻攝）

來自英國的大豐從2014年來到台灣，2019年正式成為高雄女婿，來到高雄超過6年的他，時常在網路分享在地生活經驗。在鼓山魚市場開幕的這一天，大豐說早上在路上看到陳其邁市長，傍晚來開箱漂亮的鼓山魚市場，竟然在人群中再次看到陳其邁，市場人潮很多，感覺很興奮，忍不住直呼「真是莫名其邁」，要給魚市場10分滿分！

大豐說「這絕對不是業配」，他是趁著開幕當天，下班後抽空特別跟大家分享整修後的鼓山魚市場，在6個月前現址是一片蕭條的狀態，現在變得完全不一樣，270度環顧，眺望海景與夕陽景色，多樣的用餐新選擇，而且透過行銷販售台灣農特產品讓更多人看見，魚市場真的很棒。

大豐介紹全台最美魚市場影片上架約1天時間，觀看次數超過2.6萬次，除了影片中有市民大力稱讚高雄近期的發展外，網友紛紛留言「高雄越來越美麗」、「好莫名其邁啊」、「羨慕高雄人」，大豐也說「高雄是全台灣、全世界最棒的城市」。

▼大豐開箱全台最美魚市場，巧遇陳其邁直呼：「好莫名其邁」。（圖／攝攝自YouTube／大豐大哥大）