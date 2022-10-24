▲高端EUA補件至今未交，薛瑞元：120萬劑近期屆效銷毀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者嚴云岑／台北報導

高端疫苗受試者保護效益需在月底前補件，否則恐面臨廢止命運。衛福部長薛瑞元今（24）日赴在立法院接受詢答時表示，尚未接獲高端補件。而根據衛福部統計，截至10月21日止，已有120.8萬劑疫苗屆期並陸續依程序銷毀，後續將在各行政單位共同監督下由廠商負責辦理疫苗銷毀作業。

根據衛福部統計，到今年10月20日為止，國內COVID-19疫苗累計接種6297萬0643人次，其中接種高端疫苗305萬9615人次，約占4.9%。

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所有廠牌疫苗接種人口涵蓋率第一劑93.8%、第二劑88.1%、基礎加强劑接種率0.8%、追加劑接种率73.7%(若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.9%)，第二次追加劑接種率14%。

高端疫苗依核准使用效期，預計可使用至本年11月。截至本年10月21日，中央及各縣市回報之屆效疫苗共約120.8萬劑，並陸續依程序銷毀，其中中央庫存屆效期數量約119萬劑，由於高端疫苗採購時已包含相關倉儲配送及銷毀費用，後續將在各行政單位共同監督下由廠商負責辦理疫苗銷毀作業。

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