「放開蔣萬安！」百靈果凱莉放閃親親　夫側顏驚呆宅神：你怎有空

▲凱莉和老公合體放閃。（圖／「凱莉蹲下去」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

脫口秀演員、百靈果News的主持人凱莉有著流利口條，受到不少人喜愛，日前她Cosplay《愛天使傳說》的結婚桃子，放閃老公「大公主」，結果照片意外掀起討論，不少人都覺得老公的側顏與國民黨台北市長候選人蔣萬安有幾分相似。

凱莉在臉書粉專「凱莉蹲下去」貼出照片，直呼第一次Cosplay就選了比較冷門的角色「《愛天使傳說》的結婚桃子」，明明花了2個小時處理妝髮，結果臨時被拉來一起拍的老公「大公主」還比較帥。從照片可見，「大公主」公主抱凱莉，閃度破表。

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除了粉專上的照片之外，凱莉也有在個人臉書貼出另組照片，她和老公鼻子碰鼻子，差一點點就要吻上去，隔著螢幕也能感受到兩人的甜蜜。這張照片也被宅神朱學恒轉發在粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所 」上，他文中直喊，「萬安你...怎麼有空......」。

▲老公公主抱凱莉。（圖／「凱莉蹲下去」授權引用）

照片意外掀起一波討論，不少網友也覺得「大公主」和蔣萬安很相似，「蔣萬安不是忙著選舉？怎麼有時間拍片」、「我以為是蔣萬安」、「蔣萬安都不用忙拜票喔」、「放開那萬安」、「這是市長選舉海報嗎」、「萬安無誤」。也有網友回應，「大公主特MAN的喉結，已戀愛」、「大公主超帥」、「這角度很可以！愛了愛了」、「凱莉好正」、「親下去！親下去」。

此外，凱莉自己也在貼文中標記蔣萬安，幽默表示「這張競選海報送你，不客氣！」

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