淫保全性侵+囚少女遭重判　情人節「越獄失敗」再增4月徒刑

▲淫保全羅育祥因妨害性自主等罪入監服刑，又企圖逃獄失敗。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

淫保全羅育祥在2020年略誘高雄少女北上新竹，並囚禁密室66小時，引發社會震驚，再加上先前下藥性侵2女，被法院判刑21年6月定讞，他入獄服刑後還想著要逃獄，今年2月14日情人節趁著監獄放風運動時，攀爬倉庫樓頂打算垂降脫逃，結果不小心跌落，踩斷2條刺絲網受傷倒地，逃獄失敗，雄檢偵查後將他起訴。高雄地院審理後，依逃脫未遂罪判處他徒刑4月，得易科罰金。

淫保全羅育祥是在2020年間涉嫌略誘高雄少女北上新竹，並囚禁在密室中長達66小時，而事發之前羅嫌以面試工作為由，將少女騙出，之後又將少女帶進密室，並沒收其手機，而2020年8月31日開學日當天，少女曾向羅嫌表示「想回家、想去上學」。但羅卻仍是對少女的要求置若罔聞。

▲淫保全羅育祥（右二）因妨害性自主等罪被判刑21年6月入監服刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

警方先前2度上門搜尋，都沒有找到少女的身影，直到第3次聽見細微聲響，意外發現房子裡還藏著一間密室，成功尋獲少女。此外，羅男之前還在某保全公司任職時，曾經以面試為由，下藥性侵2名少女，被依法判10年徒刑，而當時他為了躲避刑責，就在家中蓋了密室夾層，並要妻子向法院謊報自己已經失蹤。

事後，羅育祥被依妨害性自主等罪嫌起訴，案經台北地院及高雄地院判決判處有期徒刑10年、11年6月確定，並於去年5月12日入高雄監獄服刑，將在牢裡蹲到2042年才能出獄。

▲淫保全羅育祥涉嫌將高雄少女藏匿在夾層內。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不過，羅育祥不堪牢獄生活，入獄後還想著要逃獄，他勘查過地形後，在今年情人節上午10點多，趁著在高雄監獄彩韻廣場放風運動時，竟然攀爬圍牆到合作社倉庫樓頂想要垂降脫逃，但他卻不小心跌落，踩斷2條刺絲網受傷倒地，逃獄失敗，右小腿也因受傷長出膿包。

案經法務部矯正署高雄監獄函送偵辦，高雄地檢署偵查後，根據監視器畫面，確認他確實有要脫逃的事實，依脫逃未遂罪將他起訴。

高雄地院開庭時，借提服刑中的羅育祥遠距視訊出庭，法官提示他逃獄時跌倒在地的照片，他卻裝傻的說「照片是誰我不知道」，然後還說要法官自己去看監視器，後來更說要行使緘默權，法官則告誡他，要在獄中要好好學習技能，不要再逃了。法官審理認為他無視公權力存在，依逃脫未遂罪判他徒刑4月，得易科罰金。