星宇航空「A350XWB飛行夾克」今開賣！每件3990元3通路可買

▲星宇航空首架A350-900將於本月底抵台，即日起發售「A350XWB飛行夾克」。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空為迎接首架A350-900即將於本月底抵台，即日起正式發售星宇迷們期待已久的「A350XWB飛行夾克」，每件售價NT$3990，今（24）日上午11:00於星宇小舖開賣。

星宇航空表示，A350XWB飛行夾克承襲星宇航空前兩代飛行夾克的經典剪裁，經典元素一項不缺，包括星宇航空LOGO主題飛行胸章、A350XWB官方字樣的帥氣電繡，以及內裡彩蛋，在夾克內襯印上飛行中的航機插圖，並附上詳盡的機型規格。

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▲▼星宇航空「A350XWB飛行夾克」採用厚磅設計，內裡口袋多。（圖／星宇航空）

飛行夾克採用厚磅數的布料讓整體視覺挺拔有型，搭配神秘的曜石灰藍色，並使用MA-1飛行夾克的構造，內外不同尺寸的口袋多達10個，自由多樣的置物空間可靈活運用。

星宇航空「A350XWB飛行夾克」購買資訊

•售價：每件NT$3990。

•尺寸：男女共碼 2XS/XS/S/M/L/XL/2XL。

•開賣時間：10月24日(一)，上午11點。

•販售通路(實體通路提供現場試穿服務)：

1.星宇小舖

( https://shop.jx-starlux.com/pages/pilot-jacket-a350xwb )。

2.星宇小舖宏匯廣場門市 (新北市新莊區新北大道四段3號)。

3.星宇航空形象門市 (台北市南京東路三段168號)。

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