法國藝術家的黑色幽默　性感與幽默並置，掙扎的夢遊者

文／城市美學新態度

法國藝術家 Julie Curtiss（朱莉．柯蒂斯）的最新個展「Somnambules」9月9日在位於紐約的 Anton Kern Gallery 開幕。展覽標題是法語中的夢遊者一詞，本次展出的作品通過藝術家充滿想像的元素組合與對詭異氛圍的精準把控，營造出介於清醒與恍惚、現實與超現實之間的微妙氣氛。

本次展覽由柯蒂斯最新創作的布面繪畫、紙本、雕塑和裝置組成，這些作品都展現了其藝術實踐的顯著演變：水彩材質在紙本繪畫中的引入，更加複雜與大型裝置的創作，以及創作更加複雜與野心勃勃的作品，包括一幅描繪時代廣場的大尺幅繪畫作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯蒂斯在生活中飽受失眠的困擾，睡眠紊亂的她經常感覺自己像個夢遊者，並且在這種狀態下進行創作，她的作品也猶如在睡與醒、日與夜、光與暗模糊的永恆真空中相互碰撞。例如在一幅名為《Nuit Blanche（不眠之夜）》的作品中，可以看到一個女人掙扎著徹夜難眠，她嘗試了各種睡姿依舊難以入眠，最終帶著明顯的挫敗感在床上坐直了。

Julie Curtiss（朱莉柯蒂斯）1982 年出生於法國巴黎，她曾就讀於巴黎國立高等美術學院，並且還參加了漢堡美術學院和芝加哥藝術學院的兩個交換項目，如今工作和生活於紐約布魯克林區。

Julie Curtiss : Somnambules

展覽日期：2022年9月8日-10月22日

展覽地址：16 East 55th Street, NY

開放時間：週二至週六10:00-18:00

本篇圖文授權來源：藝術壯士（微信號：yishuzs）

原文：Julie Curtiss | 在半夢半醒間的掙扎

（完整文章請看城市美學新態度）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。