破萬元蘋果鎖問世　iPhone、Apple Watch都能通

▲蘋果鎖。（圖／取自蘋果官網）

記者廖婕妤／台北報導

喊了快1年，果粉敲碗等待的「蘋果鎖」橫空問世。蘋果商店街最新上架產品，可以通過用戶的 Apple Watch 或 iPhone 解鎖的外門鎖，不過售價高達329.95美元（約1萬590元新台幣）的 Level Lock+，是第一款在 Apple 商店銷售的支持 Home Key 的鎖。新產品標榜可以透過聲控，讓Siri鎖門或開門，喊「芝麻開門」將不再是童話。

蘋果官網指出，Level Home 的 Level Lock+ 是迄今為止體積最小、功能最強大的智能鎖。

有別於傳統鎖，蘋果鎖只需使用 iPhone 或 Apple Watch 輕點即可解鎖 Level Lock+，輕鬆安全的進門。甚至可以使用家庭應用程序從任何地方創建強大的場景、自動化和控制——甚至只需使用者的聲音讓 Siri 鎖定或解鎖，這款門鎖同時可以設定「訪問權限」，使用者的親友也能在設定後自動執行開門動作。

《CNBC》報導，當 Level Home 製造的 Level Lock+ 安裝在門上時，用戶可以使用 Apple Home Key 輕輕一按來解鎖和重新鎖定他們的家，該功能使用 Apple軟體中的NFC和安全指令。