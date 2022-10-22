嘉基移動式社區服務專車　多世代融合服務延伸

▲▼ 嘉義基督教醫院「Gung ho!讓愛啟程~愛抵家好厝邊專車」啟用典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院「Gung ho!讓愛啟程~愛抵家好厝邊專車」啟用典禮，該車結合繪本、行動咖啡、影音設備、復健訓練器材等多元功能，可促進社區老幼共融，提供家庭照顧者關懷與喘息空間；典禮由陳淑慧副市長、嘉基醫院姚維仁院長、中庄里黃純美里長共同主持啟用。

「愛抵家好厝邊專車」車廂採鷗翼展開設計，裝載了方便取閱的繪本、圖書，一側還有大型影音播放設備，搭配行動咖啡、長者肌力防跌平衡訓練設備及孩子最愛的互動式遊戲機等，讓幼兒園的孩子直呼車子像變形金鋼。啟用儀式中也安排了多項闖關活動，讓參與的民眾實際體驗行動專車的服務型態。

「愛抵家好厝邊專車」是一部營造多世代融合的移動式服務專車，未來將在嘉義地區巡迴，嘉基長照服務發展中心主任林月娥表 示，希望身障者、高齡者、兒童及年輕世代都能打破藩籬，預估每年服務可超過4000人次，在人與人的友善互助連結中，達成社區共好的願景。

陳淑慧也肯定「愛抵家好厝邊專車」行動方案，代表嘉基醫院平時便與各地方資源緊密結合，針對家屬照顧者提供精神關懷、紓壓活動、照顧資訊及社區互助網絡，達成減緩照顧者壓力，讓服務與資源更具機動性與可近性，成為社區的最佳守護網。

嘉基醫院院長姚維仁表示，嘉基本身坐落於中庄里，中庄里黃里長相當認同友善社區的推動，中庄里也因此成為失智友善示範社區。醫院以「愛鄰舍如同自己」的理念，讓「愛抵家好厝邊專車」從中庄里啟程，未來的嘉義市、嘉義縣偏鄉地區都可以看到「愛抵家好厝邊專車」的蹤影，採定點和不定點的巡迴方式，開往社區據點、公園、教會、社區廣場、日照中心、學校等為民眾服務。