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年邁聽力退化不用怕　醫師：輔具有效提升老年生活品質

▲▼ 改善聽力避免退化提升生活品質 。（圖／臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院提供）

▲嘉義榮民醫院耳鼻喉科主任醫師邱于容 。（圖／臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

長輩真的很難溝通嗎？其實長輩是因為年紀增長，身體自然退化導致的重聽，不會再像年輕時一樣的「耳聰目明」。86歲榮民呂奶奶，平時與人對話自覺「有聽沒有到」，呈現雞同鴨講的情形，而過馬路也聽不清車子的喇叭聲，家人帶至嘉榮就診，經耳鼻喉科主任醫師邱于容診斷後，評估呂奶奶為重度聽力障礙，建議配戴助聽器以改善日常生活的困擾，呂奶奶現在有了助聽器輔助，聽的清楚也大大改善與人溝通的能力。

▲▼ 改善聽力避免退化提升生活品質 。（圖／臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院提供）

▲長者藉由改善聽力避免退化提升生活品質 。（圖／臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院提供）

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邱于容表示，根據衛福部統計，台灣60歲以上有聽力損失的長輩佔國內聽力損失人口數的75%，顯示聽力損失是老化的問題之一，聽力損失會使患者產生社會隔離感、增加憂鬱症發生率，而這兩個原因都會增加罹患失智症的風險。邱醫師也建議民眾平時應多注意家中長輩聽力情形，如有出現以下狀況，都是聽力退化的警訊，請儘快帶到耳鼻喉科做進一步檢查，如長輩將電視、音響開得特別大聲、與人交談有困難、經常沒聽見電話響、門鈴聲、經常聽不清楚電話中的談話、經常誤解別人說的話、聽不到別人在背後喊他或需要別人一再覆述等，經檢查確定非疾病造成的因素後，再做進一步的聽力檢測，決定是否需要治療或配戴助聽器；年長者一旦檢查出有聽力損失，定期追蹤也相當重要，至少一年應有一次完整的聽力檢查，以追蹤聽力是否有變化。即使已配戴助聽器矯正，也需注意聽覺的變化，一有問題務必請教專業的聽力師、耳鼻喉科醫師，必要時進行檢查或介入。

▲▼ 改善聽力避免退化提升生活品質 。（圖／臺中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院提供）

邱于容說明，人與人之間的溝通主要是靠口語表達，需要聲音來傳遞情感，所以長輩聽覺障礙等於在無形中跟他人築起了一道厚牆。建議民眾與聽力退化長輩溝通時，宜採取面對面方式，除了可以降低音量，也能讓長輩看見自己的顏面表情，輔助讀唇的動作更可以幫助理解對方想表達的語句，家人更應該以同理心與包容心理解長輩因聽力障礙產生的負面情緒，若發現聽力受損應儘早介入，避免聽神經萎縮、語言聽辨能力變差，因此早期診斷，適當的輔具協助可以提升老年的生活品質！


嘉榮院長陳正榮表示，輔導會為照護榮民，提供每3年1次的助聽器補助服務，經醫院實施聽力檢測，證明聽損在 45分貝-110分貝之間，並檢附診斷證明、聽力檢測圖及榮民證，可向各地區榮民服務處及榮民之家申辦配發助聽器；此外，一般民眾若領有聽力障礙證明，且聽損介於55-110分貝間，經醫師鑑定為無法以醫學治療改善者，符合補助對象亦可向縣市政府申請輔具補助。

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