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強生霸氣回歸！特拉斯一請辭　「秒搭紅眼經濟艙」返英拼回鍋首相

▲▼ 英國首相強生6日發表卸任演說。（圖／路透）

▲英國前首相強生力拼回鍋。（圖／路透）

王佩翊／編譯

英國首相特拉斯宣布請辭，誰將成為繼任者也是全球關注的話題，而原本正在國外度假的前首相強生聽聞消息後，則是立即結束假期，提前返回倫敦。值得注意的是，強生此次回國搭乘的是紅眼航班的經濟艙，也能看出他想立即趕回英國的急迫感，而在這位前首相和家人登機後，也瞬間引發其他乘客的困惑。

根據《天空新聞》報導，特拉斯宣布下台後，多名保守黨議員蠢蠢欲動，打算角逐黨魁一職，力拼成為首相。而剛卸任不到2個月的前首相強生原本與家人正在多明尼加度假，聽聞消息後，也隨即趕回倫敦。儘管強生並未公開宣布即將參選，但根據報導，他已經告訴自己的盟友與親信，將加入這場「黨魁之爭」。

特拉斯20日請辭，強生21日就被拍到返回英國，而身為前首相的他，甚至是搭乘紅眼航班的經濟艙，連夜趕回英國。據悉，當時出現在經濟艙的強生十分突兀，有部分乘客感到困惑，部分乘客則是發出噓聲。而強生與妻兒則是坐在靠近機艙後段的座位，身穿西裝陷入沉思。

報導稱，強生已經要求身旁親信做好準備，並籌辦相關的競選活動，為他的政治回歸進行暖身。強生目前在國會約有20名公開支持者，然而仍有許多尚未表態的國會議員都是潛在支持者，只要盡力拉攏，強生便能通過提名，甚至成為黑馬。

強生目前獲得4名內閣部長的支持，預計在22日上午正式宣布參選，而他若想再次當選，至少需要100名保守黨議員的支持。

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關鍵字：

強生特拉斯英國首相

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