大膽人妻帶網友回家被抓包　小王竟「扮成閨蜜」偽裝！綠帽夫崩潰

▲邱女趁老公不在，找男網友回家過夜。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者崔子柔／綜合報導

新竹一名胡姓男子發現，妻子邱女趁他外出工作，帶蕭姓男網友來家裡過夜，被抓包後蕭男還把IG頭貼、帳號都偽裝成邱女閨蜜，繼續保持連絡，但這招最後也被胡男識破，氣得求償100萬元。新竹地院法官則判邱女、蕭男各賠償8萬元，可上訴。

根據判決書內容，胡男和邱女婚後定居在新竹，但他平日在屏東上班，邱女獨自在家帶小孩閒著沒事，在網路上和蕭男結識後把他約到家裡，事後被胡男抓包，承諾2人會斷絕關係，求胡男原諒。

胡男指控，他當時想著孩子還小，為了維持家庭完整，願意忍下這口氣原諒妻子，沒想到蕭男事後竟然將IG帳號改得和邱女閨蜜只差一個字母，連頭貼都換成閨蜜的照片，藉此繼續和妻子聯絡。

胡男發現蕭男傳訊息說「難道妳也懷疑妳對我的感覺」，妻子則回「沒有」、「我知道你愛我，我也知道我愛你」，可見2人私下仍保持交往，讓他相當崩潰。

蕭男坦承他把帳號偽裝成邱女閨蜜，但辯稱他到邱女家裡只有吃飯、陪2個孩子玩耍並住一晚，隔天陪同送小孩上學就離開了，沒有做出踰矩行為。

邱女則承認自己對蕭男有好感，但沒有不軌之舉，蕭男來過夜時睡在客房，她則和孩子們睡在主臥，並強調丈夫先前已說過要原諒，不該再進行求償。

法官認為，就算邱女沒有和蕭男發生關係，但趁丈夫不在把男網友帶回家，而蕭男明知對方有家事還想找人家談戀愛，2人都明顯侵害胡男配偶權，判各賠償8萬元，可上訴。