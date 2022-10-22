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美研究「每人平均有13個祕密」　38種祕密類型你中了幾個？

▲▼傾聽,聊天,秘密,溝通。（圖／Unsplash）

▲研究顯示，每個人平均守著13個秘密。（圖／Unsplash）

〔引言〕研究顯示，不論在任何時間點，每個人平均都有13個祕密。儘管祕密如此稀鬆平常，但它對心理健康可能是個負擔：越常心繫祕密的人，越容易覺得日子不安穩。這並非因為「藏得很辛苦」，而是「想得很辛苦」。光是想到自己有不可告人之事，就足以令人備感壓力、覺得自己不夠真誠——但事情未必如此，也大可不必如此。

麥可．史萊平恩（Michael Slepian）為哥倫比亞大學商學院領導與倫理研究中心副教授，祕密心理學的研究先驅，研究有關祕密的心理學長達10年以上，研究內容包含祕密如何影響信任和動機、保守祕密的後果、祕密如何改變我們的行為、判斷和行動，並撰寫過50多篇關於祕密的文章及《守密》一書。

文／麥可．史萊平恩（Michael Slepian）

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摘自／究竟出版《守密：祕密心理學的第一本書！那些藏著不說的，如何影響你的健康與未來

被問到「你的祕密是什麼？」時，那也許會是你所能想像得到最尷尬的經驗，但這種經驗究竟有多常見？我從來沒直接問過我的朋友，甚至是好朋友，他們是否曾欺騙伴侶、墮過胎，或童年時曾經受虐之類的問題。

不論在現實生活或心理學相關實驗裡，迴避關於祕密的問題，都不如我們所擔心的那樣常見。事實上，這些情況只呈現了守密經驗的一小部分。

那麼，祕密究竟是什麼？祕密不是實質的事物，你無法放在顯微鏡下，腦部也沒有存放祕密的區域。

隱藏資訊是守密的一個動作，但這個動作本身不是祕密。用隱藏祕密的動作來界定守密的問題在於，我們不常需要隱藏祕密，隱藏祕密也不一定很困難。

許多祕密不需要靠謊言來維護。因此，我們必須界定守密是一種意圖，而不是我們的行為：我意圖不讓人知道此事。

當我們認知到「躲避問題」與「忍住不說」只是守密的一小部分時，對於祕密的更廣泛了解——以及祕密對生活的影響——就可以進入我們的討論。

【我們守著的祕密】

花點時間想想以下的經驗，問問自己是否有類似的經歷？如果有，那算是祕密嗎？就算你曾跟其他人談過，如果你仍想隱瞞某些人，那麼它依然算是祕密。

‧傷害另一個人（情感或肉體上）。
‧使用非法藥物或濫用合法藥物（例如酒、止痛藥）。
‧習慣或成癮行為（不涉及毒品）。
‧偷竊（任何未經許可的占有）。
‧違法行為（吸毒或偷竊除外）。
‧自殘。
‧墮胎。
‧創傷經驗（以上這些除外）。
‧說謊。
‧違背他人的信任（說謊除外）。
‧渴望愛情（單身時）。
‧對愛情不滿（交往時不快樂）。
‧外遇念頭（與人交往時，想與其他人交往）。
‧精神出軌（與其他人有不恰當的情感連結，並從事性愛以外的親密行為）。
‧實質出軌。
‧交往的對象對其伴侶不忠。
‧對社交不滿（對某位朋友不滿意，或對目前的社交生活不滿意）。
‧對身體不滿意（不喜歡自己的外表或身體）。
‧受心理問題所擾。
‧在職場或學校的不當行為（或說謊以求錄用、被接納）。
‧在職場或學校表現不佳。
‧對職業或職場不滿（對自己在職場或學校的情況不滿）。
‧計畫好的求婚。
‧計畫好的驚喜（求婚除外）。
‧隱瞞的嗜好或擁有物。
‧目前（或過去）隱瞞的交往對象。
‧家庭祕密。
‧懷孕。
‧性取向或性別認同。
‧性活動（性取向除外）。
‧無性生活。
‧隱瞞某種偏好（或無偏好）。
‧隱瞞信念（如政治、宗教、對群體的看法、偏見）。
‧財務（如開銷、擁有的資金）。
‧野心、計畫或目標。
‧異常或反規範行為（上述除外）。
‧隱瞞特定的故事（上述除外）。

這是人們的常見祕密分類──共38項。這些分類是來自於我對兩千位美國居民的問卷調查，裡頭只有一個問題：你目前正持守的一項祕密是什麼？

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲38項秘密當中，出軌、性活動等也在其中。（圖／取自免費圖庫pexels）

我們在設計清單時，列入了參與者所關切的某些區別。例如，對守密的人而言，所謂的精神出軌與實質出軌之間的差異顯然很重要，所以在清單上做出了區分。

同樣的，使用非法藥物本來會與其他違法活動歸於一類，但參與者告訴我們，重點在於使用藥物，合法與否並不重要。

偷竊被我們定義為未經許可的占有，通常自成一類：也許你小時候偷過東西，或你「借用」了，而且知道自己不會歸還（我在這裡承認自己兩者皆有，曾拿了我弟弟的萬聖節糖果與一位朋友的襪子）。

這些祕密有許多是關於情感關係與性愛，而我們也將一再看到這個主題。有一些是關於我們的野心、事業、財務，還有一些是我們的羞愧與難堪。

我與同事在研究中使用這份清單時，會舉例說明什麼是「違背他人的信任」（偷窺他人、未經許可透露他人訊息、毀損他人財物而不告知）。同樣的，關於「渴望愛情」，我們也會舉出例子，好讓參與者了解我們的想法（愛慕某人、愛上某人、想與某人交往）。

在心理問題方面，我們舉了一些例子（恐懼、焦慮、憂鬱、心理失調、飲食失調），而我們也提供了性活動的說明範例：色情影片、自慰、幻想、怪癖等等——用「等等」來涵括人們各種祕而不宣的性癖。

我與身處美國和全球超過五萬名的研究參與者分享這份清單。平均起來，他們表示曾經驗過38項中的21項，其中有13項會守密。

97%的參與者說，他們目前至少擁有清單上的一項祕密——這些數字主要反映出美國參與者的情況。

《守密》一書第八章論及文化角色時，我們會看看其他區域的樣本。但不管如何，我發現祕密對我們有類似的影響，不論我們來自何處。

▲▼《守密：祕密心理學的第一本書！那些藏著不說的，如何影響你的健康與未來》（圖／究竟出版）

★本文摘自究竟出版《守密：祕密心理學的第一本書！那些藏著不說的，如何影響你的健康與未來》，作者麥可．史萊平恩（Michael Slepian），哥倫比亞大學商學院領導與倫理研究中心副教授，祕密心理學的研究先驅。第一本關於「祕密心理學」的著作，帶你一窺你從未想過的、祕密對人的影響，與秘密和平相處！

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