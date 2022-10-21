萬華槍手4地轟32槍尋仇　黑幫曝內幕「3事件埋殺機」

記者黃翊婷／綜合報導

萬國幫要角「阿國」邱國隆19日持槍打傷同幫大哥「阿弟仔」洪清正，以及青山宮副主委「細漢芋粿」許文旭等人，最終在釋放4名人質後連開2槍自盡。道上人士透露，邱男的友人1年多前與河溝頭角頭「大頭彬」發生誤會，透過地方人士調解，但邱認為對方不罷休，加上覺得受到萬國幫打壓，今年初又與同幫的「阿西」發生口角衝突，沒有獲得同幫大哥力挺，新仇加上舊恨才起了殺機尋仇。

▲邱國隆開槍尋仇，最終自己也走上絕路。（圖／翻攝字當事人臉書）

警方調查，邱國隆19日晚間7時26分前往西門町漢口街一處大樓，朝綽號「阿弟仔」的54歲角頭洪清正以及成員「松山賓」洪文賓連開19槍，2人中槍倒地；開槍之後，邱男在晚間7時27分下樓，從漢口街昆明街口搭乘計程車離開，7分鐘後抵達長沙街二段下車，接著徒步走往青山宮，找到宮廟副主委許文旭，但許未搭理，邱一氣之下追著許連開4槍，再跑到許經營的飲料店中，挾持其妻小共4人。

警方於晚間7時50分抵達現場，邱國隆在1小時的對峙期間朝外開了7槍，其中1槍擊中員警右腿，他自知難逃加上誤以為身揹3條人命，最終選擇輪流釋放4名人質，再朝自己連開2槍自盡。

▲萬華槍擊案完整犯案軌跡圖。（圖／ETtoday製圖）

根據《自由時報》報導，道上兄弟透露，邱國隆的友人1年多前與河溝頭角頭「大頭彬」有誤會，透過地方人士「保勝」調解，邱仍認為大頭彬一方不肯罷休，加上覺得受到同幫大哥洪清正「搞鬼」，將自己的行蹤透露給警方，因此心生不滿，今年初又與幫派成員「阿西」發生口角，洪文賓沒有挺他，新仇加上舊恨才會埋下殺機；還有相關人士聲稱邱有毒癮，近年來變得很偏激，沒想到最後竟然發生這樣的事情。

不過，上述說法都未獲得檢警證實。台北地檢署檢察官20日會同法醫相驗，確認邱國隆頭部中彈，1槍貫穿造成2個傷口，是因為神經性休克死亡，另1槍則未擊中，家屬對此並無意見，檢察官開立死亡證明書後，已將遺體發還。

目前，北檢已指派專組主任檢察官徐則賢與檢察官劉韋宏指揮警方，盡力釐清全案起因並追溯行凶槍枝來源。

▼人質獲釋後，邱國隆隨即開槍自盡。（圖／記者黃彥傑攝）

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