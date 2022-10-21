　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

萬華槍手4地轟32槍尋仇　黑幫曝內幕「3事件埋殺機」

記者黃翊婷／綜合報導

萬國幫要角「阿國」邱國隆19日持槍打傷同幫大哥「阿弟仔」洪清正，以及青山宮副主委「細漢芋粿」許文旭等人，最終在釋放4名人質後連開2槍自盡。道上人士透露，邱男的友人1年多前與河溝頭角頭「大頭彬」發生誤會，透過地方人士調解，但邱認為對方不罷休，加上覺得受到萬國幫打壓，今年初又與同幫的「阿西」發生口角衝突，沒有獲得同幫大哥力挺，新仇加上舊恨才起了殺機尋仇。

▲▼萬華艋舺青山宮槍擊案，槍手邱國隆。（圖／翻攝臉書）

▲邱國隆開槍尋仇，最終自己也走上絕路。（圖／翻攝字當事人臉書）

警方調查，邱國隆19日晚間7時26分前往西門町漢口街一處大樓，朝綽號「阿弟仔」的54歲角頭洪清正以及成員「松山賓」洪文賓連開19槍，2人中槍倒地；開槍之後，邱男在晚間7時27分下樓，從漢口街昆明街口搭乘計程車離開，7分鐘後抵達長沙街二段下車，接著徒步走往青山宮，找到宮廟副主委許文旭，但許未搭理，邱一氣之下追著許連開4槍，再跑到許經營的飲料店中，挾持其妻小共4人。

警方於晚間7時50分抵達現場，邱國隆在1小時的對峙期間朝外開了7槍，其中1槍擊中員警右腿，他自知難逃加上誤以為身揹3條人命，最終選擇輪流釋放4名人質，再朝自己連開2槍自盡。

▲▼萬華槍擊案。（圖／ETtoday製圖）

▲萬華槍擊案完整犯案軌跡圖。（圖／ETtoday製圖）

根據《自由時報》報導，道上兄弟透露，邱國隆的友人1年多前與河溝頭角頭「大頭彬」有誤會，透過地方人士「保勝」調解，邱仍認為大頭彬一方不肯罷休，加上覺得受到同幫大哥洪清正「搞鬼」，將自己的行蹤透露給警方，因此心生不滿，今年初又與幫派成員「阿西」發生口角，洪文賓沒有挺他，新仇加上舊恨才會埋下殺機；還有相關人士聲稱邱有毒癮，近年來變得很偏激，沒想到最後竟然發生這樣的事情。

不過，上述說法都未獲得檢警證實。台北地檢署檢察官20日會同法醫相驗，確認邱國隆頭部中彈，1槍貫穿造成2個傷口，是因為神經性休克死亡，另1槍則未擊中，家屬對此並無意見，檢察官開立死亡證明書後，已將遺體發還。

目前，北檢已指派專組主任檢察官徐則賢與檢察官劉韋宏指揮警方，盡力釐清全案起因並追溯行凶槍枝來源。

▼人質獲釋後，邱國隆隨即開槍自盡。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華青山宮警匪對峙，歹徒放人質自轟。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華艋舺青山宮槍擊案。（圖／記者黃彥傑攝）

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

ET快訊
萬華槍手4地轟32槍尋仇　黑幫曝內幕「3事件埋殺機」
高雄大立百貨凌晨槍擊！　槍手逃2.5小時遭圍捕落網
台積電總裁魏哲家設質1600張股票　網狂猜下一步動向
資策會稱「高虹安兼職未報備」　8年前關鍵影片出土打臉
今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區
53歲金馬得主離世！　臉書最後告別文：現在不辛苦了
美軍示警「中國最快2022年犯台」　白宮：沒有衝突理由

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工作搶業績起口角　台中男直接拿刀刺死同事

高雄大立百貨凌晨槍擊！　槍手逃2.5小時遭圍捕落網

新竹深夜車禍！轎車衝撞進超商　駕駛失去呼吸心跳

萬華槍手4地轟32槍尋仇　黑幫曝內幕「3事件埋殺機」

1票1千元！　嘉市議員參選人涉賄聲押

國道1號5貨車連環撞釀2傷　受困駕駛無呼吸心跳

高雄深夜傳槍響！　男嫌在大立百貨開數槍駕車逃逸

騎士沿路碰瓷下秒「零演技綜藝摔」　26秒影片曝光

快訊／屏東萬丹工廠大火　火光渲紅「超粗煙柱」警消16車出動

中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹拿小黃卡排排站臨檢

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

工作搶業績起口角　台中男直接拿刀刺死同事

高雄大立百貨凌晨槍擊！　槍手逃2.5小時遭圍捕落網

新竹深夜車禍！轎車衝撞進超商　駕駛失去呼吸心跳

萬華槍手4地轟32槍尋仇　黑幫曝內幕「3事件埋殺機」

1票1千元！　嘉市議員參選人涉賄聲押

國道1號5貨車連環撞釀2傷　受困駕駛無呼吸心跳

高雄深夜傳槍響！　男嫌在大立百貨開數槍駕車逃逸

騎士沿路碰瓷下秒「零演技綜藝摔」　26秒影片曝光

快訊／屏東萬丹工廠大火　火光渲紅「超粗煙柱」警消16車出動

中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹拿小黃卡排排站臨檢

53歲金馬得主抗癌4年逝！「每日腹痛+肛門拉血便」竟是大腸癌4期

工作搶業績起口角　台中男直接拿刀刺死同事

期貨商明年有望多發股票股利！金管會鬆綁法規　5業者受惠

上屆世界盃亞軍小組賽遇挑戰　37歲「魔笛」率克羅埃西亞再拚冠

《英雄聯盟》八強開戰！JDG無破綻3：0碾碎RGE　今年僅剩下中韓隊伍

幕後／蔡英文、蘇貞昌幕僚豪雨那天忙什麼？　要從淹水前3天談起

高雄大立百貨凌晨槍擊！　槍手逃2.5小時遭圍捕落網

新竹深夜車禍！轎車衝撞進超商　駕駛失去呼吸心跳

三件入秋薄風衣推薦！Loewe圓弧下擺超萌、Cecilie Bahnsen雕花細節必收

萬華槍手4地轟32槍尋仇　黑幫曝內幕「3事件埋殺機」

泰國淹水麵店客人淡定用餐　腳邊還有魚幫做「足療spa」

社會熱門新聞

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

桃園18歲少女找朋友失蹤！車遭埋台七線

國1桃園段5貨車連環撞　嚴重回堵

快訊／屏東萬丹工廠大火　火光渲紅超粗煙柱

中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹排排站臨檢

女友是詐騙成員！北市警「內鬼賣情報」爽開保時捷

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

「吹一下變親一下」醉男偷吻警遭法辦

即／北市刑大遭搜索！警員遭約談偵訊

高雄深夜槍響！男嫌在大立百貨開數槍駕車逃逸

騎士碰瓷下秒綜藝摔　影片曝光！

「拿他的尊嚴做面子」　揭萬華槍手自毀式討公道內幕

要司法案號0回應！恩恩爸批侯友宜：看扁欺負老百姓

更多熱門

相關新聞

中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹排排站臨檢

中山警「安城專案」連7天掃蕩　酒店妹排排站臨檢

台北市萬華區19日爆發槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆持槍尋仇，先後射殺同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子、青山宮朝副主委「細漢芋粿」，最後自轟2槍自盡，震驚社會。對此，台北市政府警察局中山分局20日晚間執行「安城專案」，針對轄區治安要點，及不法分子易聚集之營業場所、路段，動員警力強力掃蕩。

顏若芳「柯文哲擁抱鍾東錦」：甘願淪小弟，噁心！

顏若芳「柯文哲擁抱鍾東錦」：甘願淪小弟，噁心！

即／萬華槍手相驗死因曝　「1槍貫穿頭部」

即／萬華槍手相驗死因曝　「1槍貫穿頭部」

萬華警中彈畫面曝！現場突傳槍響「右腿中了」

萬華警中彈畫面曝！現場突傳槍響「右腿中了」

「拿他的尊嚴做面子」　揭萬華槍手自毀式討公道內幕

「拿他的尊嚴做面子」　揭萬華槍手自毀式討公道內幕

關鍵字：

台北萬華萬國幫

讀者迴響

熱門新聞

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

慈禧喝了10年的湯　得知配料怒殺御廚

桃園18歲少女找朋友失蹤！車遭埋台七線

古娃娃雪糕吃到不明異物！　網反映「半個月仍無解」掀議

妻想念前男友的味道　丈夫讓她見面聞個夠

資策會稱高虹安兼職未報備！網挖出8年前影片

國1桃園段5貨車連環撞　嚴重回堵

魏哲家設質1600張台積電　網狂猜下一步動向

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面