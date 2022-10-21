萬華槍手怨兄弟不挺　影視大亨揭槍擊過程：阿國心結難解

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社會 社會焦點 保障人權

萬華槍手怨兄弟不挺　影視大亨許安進揭槍擊過程：阿國心結難解

記者黃翊婷／綜合報導

萬國幫要角「阿國」邱國隆19日持槍打傷同幫大哥洪清正，以及青山宮副主委許文旭等人，最終飲彈自盡。邱男曾在臉書PO出與影視大亨許安進的合照，事件發生之後，許安進感嘆，邱男因為兄弟不挺自己才會埋下殺機，「阿國心結難解」。

▲▼邱國隆（左一）、許安進（右一）。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲邱國隆（左1）曾在臉書PO出與許安進（右1）的合照。（圖／翻攝自當事人臉書，下同。）

邱國隆19日晚間7時26分前往西門町漢口街一處大樓，朝洪清正及同幫成員洪文賓連開19槍，隨後前往青山宮，找到宮廟副主委許文旭，對方沒有搭理，他一氣之下追著許連開4槍，再跑到許經營的飲料店中，挾持其妻小共4人，最終在飲料店與警方對峙1個小時後，選擇釋放人質並飲彈自盡。

邱國隆在犯案前曾於臉書PO文控訴遭同幫兄弟搞鬼，交友廣泛的他，2年前還PO出與影視大亨許安的合照，當時他在文章中寫道，「使得本人邱國隆前陣子對從小看我長大的、許董事長安進先生產生許多誤解，造成許安進董事長名譽及許多困擾」、「本人在此面對社會大眾，向許董事長安進先生，致上十二萬分歉意，許董事長對不起，造成您的困擾及不禮貌向您深深一鞠躬」。

▲▼萬華艋舺青山宮槍擊案，槍手邱國隆。（圖／翻攝臉書）

▲邱國隆疑似因為不滿「兄弟不挺自己」，因而埋下殺機。

2020年間邱國隆要幫朋友協調債務，沒想到河溝頭角頭「大頭彬」講話太嗆，邱一氣之下拿槍抵住大頭彬，雙方因此不歡而散，後來請崁頂幫的「保勝」處理，原本想息事寧人，但邱吞不下這口氣，跟同幫兄弟洪清正說卻未被理會，今年1月邱又與人打架，洪清正、許文旭都不願協調，因而成為槍擊案的導火線。

根據《東森新聞》報導，許安進是許文旭的叔叔，事件發生之後，他第一時間前往醫院探望身中3槍的姪子，姪子說，當時邱國隆表明洪清正和另一名成員（洪文賓）已經被他開槍打死，姪子勸邱趕快跑，邱卻反控姪子先前不幫忙談和解，接著便開槍射擊；許安進坦言是「阿國心結難解」，兩個人互相吵架，有人勸架，邱就生氣、想不開，「他就說，『我跟你們那麼好，你竟然不幫我』。」

▲▼萬華槍擊案。（圖／ETtoday製圖）

▲萬華槍擊案完整犯案軌跡圖。（圖／ETtoday製圖）

曾經是一起長大的兄弟，卻因為邱國隆認為「兄弟不挺自己」，進而埋下殺機，最終走上絕路，讓不少認識他的人都感到很難過。目前，台北地檢署檢察官已在20日會同法醫進行相驗，確認邱國隆頭部中彈，1槍貫穿造成2個傷口，另1槍則未擊中，是因為神經性休克死亡，家屬對此並無意見，檢察官開立死亡證明書後，已將遺體發還。

北檢已指派專組主任檢察官徐則賢與檢察官劉韋宏指揮警方，盡力釐清全案起因並追溯行凶槍枝來源。

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