幫出3500元赴日PCR費用？ 　高端「11字」回應

▲不少國人先前選擇施打高端疫苗，現在想出國時卻不被承認。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

隨著邊境解封，不少國人第一站想去的就是日本，但日本不承認高端疫苗。指揮中心日前開放補打，但至少也要花費4個月才能打滿，高端公司昨（20）日則針對是否要幫施打者出PCR費用回應，「有聽到大家心聲」。

資深媒體人周玉蔻昨在廣播節目《新聞放鞭炮》中指出，如果打高端疫苗不能出國，高端應該幫忙出3500元的PCR費用，而且高端本身就有PCR技術，應該要負點責任，「不是花不起3500元做PCR，而是『奇摩子』（感覺）問題」，而補打疫苗得等4個月，根本緩不濟急。

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根據《聯合報》報導，高端疫苗發言人李思賢回應，公司內部近日都有討論相關事宜，但無法預告會朝哪個方向發展，目前仍在往WHO團結試驗的方向努力，「大家的心聲我們都有聽到」。

▲「0+7」入境免隔離開始實施，大批國人趕快衝出國。（圖／記者彭懷玉攝）



根據本站先前報導《打高端疫苗不能赴日！黃珊珊：高端應幫忙PCR》，無黨籍台北市長參選人黃珊珊19日受訪指出，應該由高端公司替想去日本卻接種高端疫苗的人PCR，「你要他們再打AZ疫苗，請問那些人為什麼要再打」、「而高端本來就有PCR技術，成本上也會比幫付3500元少很多」。

指揮中心指揮官王必勝則回說，這方面要由高端公司做決定，目前還沒有確定方案，但與高端公司保持聯繫中。

指揮中心也整理國人主要出遊國家入境檢疫規定措施，其中僅承認WHO認證疫苗，可能造成打高端民眾出國障礙的有：日本、新加波、美國、西班牙以及智利等5國，不過，另外有韓國、紐希蘭、澳洲等14國開放無條件入境免隔離。