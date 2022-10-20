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學中文可以開心點手搖！用一個貨櫃撕下標籤　移工：終於看見我了

▲▼非營利組織One-Forty在「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」，用一個貨櫃撕下人們對移工的負面標籤。（圖／記者林育綾攝）

▲非營利組織One-Forty在「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」展覽，用一個貨櫃撕下人們對移工的負面標籤。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

「2022台灣設計展」即將進入倒數，在高雄海港邊的「設計中島」22座貨櫃之一，由致力於移工教育的非營利組織One-Forty 規劃，用一個貨櫃撕下人們對移工的標籤，至今累積超過4.5萬人觀展。其中擔任看護的移工學生Sutiah在擔任導覽時，分享自己的故事，也感動說「覺得他們終於看見我了。」

▲▼非營利組織One-Forty在「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」，用一個貨櫃撕下人們對移工的負面標籤。（圖／記者林育綾攝）

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▲一進入貨櫃展間，鏡子上就有一行字「你曾經好好看過移工嗎？」（圖／記者林育綾攝）

人人生來都希望被看見，一進入貨櫃展間，鏡子上就有一行字「你曾經好好看過移工嗎？你知道他們除了『移工』這個身份之外的面貌嗎？」除了有多張攝影作品，也有來自印尼、菲律賓⋯等國家的移工故事。

▲▼非營利組織One-Forty在「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」，用一個貨櫃撕下人們對移工的負面標籤。（圖／記者林育綾攝）

▲▼非營利組織One-Forty在「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」，用一個貨櫃撕下人們對移工的負面標籤。（圖／記者林育綾攝）

▲▼非營利組織One-Forty在「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」，用一個貨櫃撕下人們對移工的負面標籤。（圖／記者林育綾攝）

▲▼非營利組織One-Forty在「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」，用一個貨櫃撕下人們對移工的負面標籤。（圖／記者林育綾攝）

▲One-Forty特別在展覽中設計互動區，邀民眾移除一張張「黑色負面標籤」，換上祝福的飛機小卡。（圖／記者林育綾攝）

「飆罵女店員比『外勞還髒』犯眾怒醫師道歉」、「外勞薪資脫鉤，台勞倒大楣工作要被搶」、「圍捕逃逸外勞! 工地危險竄逃」、「禁止外勞進入　社區告示牌歧視爭議」、「3萬外勞攻佔北車，恐怕出亂子」⋯。一張張黑色的標籤，曾經是新聞標題或網路酸民留言，也是人們對移工的偏見。

One-Forty特別在展覽中設計互動區，將這些「黑色負面標籤」掛滿牆，也邀民眾看完展覽後，可以從牆上移除其中一張負面標籤，換上一張飛機小卡，手寫下對移工的祝福。

▲▼非營利組織One-Forty在「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」，用一個貨櫃撕下人們對移工的負面標籤。（圖／記者林育綾攝）

▲從飛機卡上，能看到許多民眾寫下對移工的祝福與感謝。（圖／記者林育綾攝）

從飛機卡上看到許多民眾對於移工的祝福與感謝，如「謝謝你們！一起讓台灣更好，願每個你和我都被溫柔相待」、「願台灣成為每個人都能自由生活的國家」、「謝謝來到台灣的你，照顧台灣的長輩，促進台灣的經濟，也祝福你們，實現你們的夢想」、「我們一樣為了生活、將來奮鬥！」「希望移工在台灣能獲得平等的人權，也謝謝移工們對台灣發展進步的貢獻」。

也有很多民眾對曾照顧自己或家中長輩的移工，寫下感謝，「安妮！你好嗎？希望你一切都好。我們謝謝謝你＆想念你」、「謝謝印尼看護照顧我母親人生最後一段時間」、「衷心謝謝給曾經照顧過我家人的妮」、「因為你們，我的外婆可以健康的生活。給阿弟」、「對您們的家人而言，您是經濟支柱，但對我們而言您們是一群堅毅、偉大的奉獻者，陪伴我們的家人，卻忍受見不到家人的孤獨！」、「因為阿公，我們多了一個印尼家人」。

▲▼One-Forty在2022台灣設計展，帶著台灣民眾打開認識東南亞文化的窗口，撕下對移工的標籤。（圖／One-Forty提供）

▲One-Forty 利用投影的效果，顯示移工身上有抹不掉的標籤與偏見。（圖／One-Forty提供）

One-Forty在展覽期間，也邀請高雄、雲林的移工學生，到現場為民眾導覽並分享生命故事。其中擔任看護工的Sutiah 提到，因為擔任家庭看護工，很少有機會跟台灣人說話，「看著他們乖乖聽我們的故事，我覺得很感動，覺得他們終於看見我了。」

Sutiah說，「過程中雖然很緊張，但還是想好好分享自己的故事。也很感謝大家認真聽我們說故事、關心我們在台灣工作的狀況、有沒有被欺負」。她認為，展覽可以轉變大家對於移工的想法，「大家會看到我們不像新聞中描述的移工那麼差，我們也是很努力學習文化、語言。」

▲▼One-Forty在2022台灣設計展，帶著台灣民眾打開認識東南亞文化的窗口，撕下對移工的標籤。（圖／One-Forty提供）

▲移工學生Sutiah導覽，「過程中雖然很緊張，但還是想好好分享自己的故事。」（圖／One-Forty提供）

她也透露，原本不喜歡中文，當初在報名One-Forty 的活動後，開始喜歡學中文，也發現學了之後不僅跟雇主溝通便順暢、關係變好，去便利商店也看得懂哪些食物含有豬肉，買飲料時，也不用受制於看不懂菜單，每次都只能點珍珠奶茶，現在還可以點仙草凍、愛玉、綠茶、紅茶。

談起跟高雄的關係，Sutiah說以前就很嚮往在高雄工作，覺得這裡有流行音樂中心、85大樓等很熱鬧。即便已經在高雄生活很多年，還是常常讚嘆「怎麼那麼美，我真的在高雄工作了嗎？」

▲▼One-Forty在2022台灣設計展，帶著台灣民眾打開認識東南亞文化的窗口，撕下對移工的標籤。（圖／One-Forty提供）

▲One-Forty在2022台灣設計展，帶著台灣民眾打開認識東南亞文化的窗口，撕下對移工的標籤。（圖／One-Forty提供）

另一位導覽員Cynthia也分享，明年2月就要回印尼了，未來希望可以運用在台灣學習的中文，從事翻譯的工作。對於第一次擔任導覽員也開心表示，「很開心看到大家很想了解我們，還主動翻我們的作業本，看我們都在讀哪些書。」

▲▼One-Forty在2022台灣設計展，帶著台灣民眾打開認識東南亞文化的窗口，撕下對移工的標籤。（圖／One-Forty提供）

▲參觀民眾好奇移工們讀的書。（圖／One-Forty提供）

One-Forty提到，全台移工超過70萬，而高雄移工目前人數為63,252，在產業發展、高齡化下，未來會有更多移工進入台灣。每年他們也會寄送1000份「好書伴學習包」的中文教材到全台各地，並搭配線上教學，讓移工能在工作之餘學習中文。

「2022台灣設計展」在高雄將進行至10月23日，展覽每日從11點到晚間8點，週五六日更延長開放至晚上10點。創辦人陳凱翔說，這次參與台灣設計展，希望以社會設計的角度，回應台灣當代社會現況，帶著台灣民眾打開認識東南亞文化的窗口，了解這片土地的多元族群與文化。

▲▼非營利組織One-Forty在「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」，用一個貨櫃撕下人們對移工的負面標籤。（圖／記者林育綾攝）

▲▼非營利組織One-Forty在「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」，用一個貨櫃撕下人們對移工的負面標籤。（圖／記者林育綾攝、One-Forty提供）

▲▼One-Forty在2022台灣設計展，帶著台灣民眾打開認識東南亞文化的窗口，撕下對移工的標籤。（圖／One-Forty提供）

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