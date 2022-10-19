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近兩年首例！國中男生爆咳嗽、胸痛竟染百日咳　匡列接觸者48人

▲▼10/19中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（19）日公布今年首例百日咳病例！是一名北部10多歲國中男生，過去有完成5劑五合一相關疫苗，但仍突破性感染。從9月20日開始出現發燒、咳嗽、胸痛、頭痛等症狀，陸續就醫仍未改善，到10月6日收治住院通報採檢，並且在昨天確診。疾管署表示，已經匡列相關接觸者48人，當中4人為同住家人，且1人有咳嗽症狀，會安排採檢和預防性投藥評估。

疾病管制署今(19)日公布今(2022)年國內首例百日咳確定病例，為北部10多歲男性(已接種5劑五合一相關疫苗)，於9月20日出現喉嚨痛、咳嗽、發燒且胸痛、頭痛症狀，9月20至10月4日間陸續就醫，因症狀持續未改善，10月6日收治住院，採檢通報後於10月18日確診，目前個案症狀已改善且病況穩定，持續住院治療中。

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已匡列相關接觸者計48人，其中同住家人4人，1人有咳嗽症狀，餘3人無症狀，已安排採檢及預防性投藥評估；另有社區接觸者44人，均無症狀，進行健康監測，如有症狀再行採檢。

疾管署副署長莊人祥說明，在新冠疫情之前，國內每年百日咳個案約30例上下，2020年之後受到新冠疫情影響，該年病例僅有5例且大多集中1、2月，至於上一次出現病例則是2020年11月的1例，2021年沒有病例。換算下來，這次個案是近兩年來首例。

莊人祥指出，百日咳主要透過飛沫傳染，新冠疫情國內邊境嚴管加上口罩政策推行，呼吸道相關疾病就不太流行，現在邊境逐步放鬆，可能增加空氣傳播機會。

依據國內監測資料統計，2018年至2021年同期百日咳病例數分別為27、25、4、0例，每年累計病例數為5至32例，多為3個月以下、未達接種疫苗年齡或僅接種第1劑疫苗之嬰兒(佔57%)，其次為20歲以上成人(佔27%)。

疾管署說明，百日咳無論有無發病均有高度傳染力，感染症狀為持續咳嗽超過兩週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症；嬰幼兒感染後症狀通常較為嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡。

疾管署強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。此外，由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議懷孕婦女、嬰兒照顧者可自費接種一劑疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。

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