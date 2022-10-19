不只中和Global Mall！新北「加開7處」次世代疫苗接種站

▲新北市加開7處中大型接種站。（圖／新北市衛生局提供）

記者趙于婷／新北報導

新北市衛生局今起開放第9期疫苗接種預約，並加開7處中大型接種站。接種對象及疫苗種類包括6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑、6個月至11歲孩童莫德納、BNT 1至2劑、12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至3劑、18歲以上成人雙價次世代疫苗第3至5劑(追加劑)、6個月至小學入學前幼兒、孕婦流感疫苗。

新北市衛生局表示，第9期疫苗預約平台預約自今（10月19日）起至10月21日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為10月22日（六）至30日（日），接種地點除了新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，另再加開7處中大型接種站，提供18歲以上成人雙價次世代疫苗第3至5劑（追加劑）疫苗施打。

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接種地點包括五股公民會館(御史路1巷59號)、新莊四維活動中心(四維路186巷2號)、鶯歌南靖市民活動中心(文化路395號)、樹林停七活動中心(復興路202號)、汐止厚德活動中心(樟樹一路137巷26號2樓)、三峽長青市民活動中心(中山路69號)、新莊宏匯廣場(新北大道四段3號)，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約，呼籲符合疫苗接種資格的市民預約。