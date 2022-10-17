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快訊／中橫迴頭彎連夜搶通　關原段「路基流失50m」持續封閉

▲▼中橫迴頭彎路段經工務段全力搶修已於17日10時搶通。（圖／公路總局提供，下同）

中橫迴頭彎路段經工務段全力搶修已於17日10時搶通。（圖／公路總局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，中橫公路台8線162.2k迴頭彎附近於16日爆發坍方及泥流，致道路阻斷無法通行，工務段全力進行搶修工作，已於17日10時搶通。

▲▼中橫迴頭彎路段經工務段全力搶修已於17日10時搶通。（圖／公路總局提供，下同）

太魯閣工務段表示，因考量天候影響及入夜後視線欠佳，為避免用路人夜間受困山區，16日晚間緊急封閉台8線關原至天祥（114.6k~167.1k）路段，經工務段連夜全力搶修，已於17日10時搶通162.2k迴頭彎路段，恢復金馬隧道至天祥（120.6k~167.1k）路段可通行。

另外，豪雨造成117.4k關原災害搶修路段災情擴大，路基流失約50公尺，致道路再度阻斷，由於災情嚴重搶修困難，經評估預計於11月7日搶通，並取消原有每日開放4次放行措施。

▲▼中橫迴頭彎路段經工務段全力搶修已於17日10時搶通。（圖／公路總局提供，下同）

中橫關原段路基流失約50公尺災情擴大，道路再度阻斷，將持續封閉。

公路總局表示，搶修團隊將視後續雨勢及邊坡狀況積極搶修，儘快恢復通行，減低用路人之不便，後續搶修狀況及預估通車時程或管制措施將滾動調整並適時公布。 

▲▼中橫迴頭彎路段經工務段全力搶修已於17日10時搶通。（圖／公路總局提供，下同）

公路總局呼籲用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
 

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