「百里侯集氣應援」今開跑！　投票就能抽三星、咖啡機、Dyson

▲《ETtoday新聞雲》舉辦「百里侯集氣應援」活動，17日上午10點整正式開跑，預計於11月11日截止。



政治中心／台北報導

針對2022九合一大選，《ETtoday新聞雲》舉辦「百里侯集氣應援」活動，17日上午10點整正式開跑，預計於11月11日截止。讀者只要打開ETtoday新聞雲APP，進入活動網頁，就可以投票為自己支持的參選人應援衝人氣。

「百里侯集氣應援」活動自2022年10月17日10:00開跑，至2022年11月11日23:59為止。讀者只要取得ETtoday新聞雲會員資格，透過ETtoday新聞雲App進入本活動頁，就可以投票為自己支持的參選人應援。

投票辦法方面，有區分免費票、東森幣票。首先，免費票部分，每一位讀者每日可以獲得5張免費票，單日最多可投5個選區的1位候選人，隔日會重置票數，僅限當天使用，不能累積使用。

另外，東森幣票部分，每日可以使用「東森幣」額外增加投票券，10點東森幣可換1張投票券，兌換就沒有使用上限，所有縣市、所有候選人都可以投。

除了投票應援之外，活動期間每週也有準備抽獎好禮，禮品包括：Tokuyo冷熱眼部按摩器、Nespresso膠囊咖啡機、東購1,000元提貨券等；如果投票應援的候選人順利當選，還會有「加碼神預測」活動，將再抽出Samsung Galaxy S22 Ultra、OSIM 智能腿樂樂2、Dyson吹風機等大獎。