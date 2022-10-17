手機門號末3碼「0、1、3」　台灣大推免費看Disney+ 3個月

▲台灣打推Disney+免費看。（圖／台灣大提供）

記者陳俐穎／綜合報導

Disney+首部原創華語劇《台北女子圖鑑》開播後引發許多討論，桂綸鎂飾演在異鄉打拼女子「林怡姍」，台灣大哥大為Disney+在台獨家電信營運商，獨家推出「尋找林怡姍013」訂閱優惠活動，即日起至11月30日止，凡門號末三碼有「0,1,3」的台灣大哥大用戶申辦「Disney+單購月訂方案」，台灣大最多送Disney+三個月。



《台北女子圖鑑》討論度居高不下，台灣大哥大獨家推出「尋找林怡姍013」的活動，電話號碼末三碼全為「0,1,3」(順序不論) 的台灣大哥大月租型用戶，申辦「Disney+單購月訂方案」，由台灣大買單三個月Disney+，讓劇迷享受無負擔追劇；如果末三碼有包含「0,1,3」任一數字，也可享受「付1個月看3個月」的優惠，只要支付第一個月Disney+服務月費，台灣大哥大買單續訂後的連續兩個月。以上優惠活動限透過台灣大哥大Disney+尋找013活動網站申辦。

《台北女子圖鑑》由金馬影后桂綸鎂演出的「林怡姍」從台南北上打拼，遇上鳳小岳演出的霸道總裁和陸明君演出的嚴厲上司，更展現出角色的野心。許多經典台詞，包括「事情沒有對錯，有的只是選擇」、「怕窮、怕醜、怕失敗」、「玩過才知道自己要什麼，但你要保護自己不要亂玩」、「睡上去的吧？」、「我有成為想像中的自己嗎？」等。

《台北女子圖鑑》除了邀來桂綸鎂親自演出女主角「林怡姍」，劇中也有多達20位一線演員的全明星陣容，男演員包括王柏傑、鳳小岳、林柏宏、張孝全等；女演員則有夏于喬、天心、連俞涵、張景嵐及剛以《華燈初上》入圍第57屆金鐘獎最佳女主角的楊謹華，堅強的鑽石級演員陣容，激起觀眾高度討論。