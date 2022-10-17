LIVE／未坐鎮防災挨轟！　柯文哲視察堤外停車、水門開啟狀況

記者袁茵／台北報導

台北市豪雨成災， 內湖區康樂隧道於16日下午4時發生坍方造成交通中斷，但台北市長柯文哲未在第一時間回台北，反而在外縣市替民眾黨參選人輔選，遭到諸多議員批評，晚間8時才趕回台北視察搶救狀況；柯文哲17日上午也臨時新增行程，視察堤外停車與水門開啟狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

柯文哲近來常趁著假日以黨主席身份全台走透透，替民眾黨縣市首長、縣市議員參選人站台輔選；柯文哲15日早上待在台北市、晚上便到新竹， 替新竹市長參選人高虹安站台；16日一早柯文哲在台北沒有安排市政行程，而是到南投縣、台中市替縣市議員參選人輔選拉抬選情。

面對外界不斷批評柯文哲不在台北市，跑到外縣市輔選，柯文哲被媒體兩度問及「要不要提早回台北」，仍選擇留在南投、台中；後來在諸多議員的批評下，民眾黨16日晚間6時轉述，柯文哲原訂傍晚在台中陪參選人掃街，還有晚上在一中街商圈徒步掃街行程將取消，並且返回台北，約於晚間8時到康樂隧道關心搶修進度。

而柯文哲17日原訂沒有市政行程，但上午9時30分由市府通知，臨時新增10時30分的視察堤外停車與水門開啟狀況，並且於主持會報後，針對主題進行受訪。

▼柯文哲16日晚間前往康樂隧道視察搶通狀況。（圖／記者李毓康攝）