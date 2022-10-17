長髮正妹流浪街頭2個月！　心酸經歷曝光





▲女子被人發現在天橋上過夜。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸許多年輕人拚命擠進一線城市尋找高薪工作機會，不過一名來自河南的女子最終沒能找到一薪半職，竟然在深圳流浪2個月之久。經歷曝光後，由於女子很有禮貌、穿著整齊精緻還帶妝，網友紛紛稱她為「流浪媛」。

綜合陸媒報導，身穿白色長洋裝、公主頭繫髮帶的妙齡女子在深圳寶安龍華區一處天橋下，當時她被人注意到多天在附近漫無目的地徘徊，還在天橋上過夜。收下好心人買給她的水和食物後，她才逐漸放下戒心回答問題。

女子表示自己是來自河南的數學老師，因為聽人說在深圳老師能獲得更好的待遇，所以毅然決然放棄在河南的工作，隻身前往深圳打拚，但2個月過去了，競爭激烈始終沒能找到工作，最後甚至連住的地方都沒有了，身上的錢也快花光，她卻仍然不願意回到河南。

▲▼河南女教師淪落深圳街頭。（圖／翻攝微博）

女子在被「訪問」的過程中禮貌、舉止得宜，雖然藍色拖鞋和一席白色長洋裝不搭，但整體來說相當乾淨，難以讓人聯想到正在流浪。

事情曝光後網友紛紛形容這位來自河南的失業女教師是「流浪媛」，「如果沒有在這裡流浪，還沒有人知道她」、「流浪了2個月妝容精緻，秀髮水潤，衣著靚麗的流浪媛。」