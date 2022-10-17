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新莊惡火奪命！屋內囤海量「回收雜物」阻逃生　婦人遭嗆暈送醫亡

▲▼新莊老婦在凌晨火警中倒臥廁所，送醫不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲火煙從窗口冒出。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區17日凌晨1時許，中正路一棟公寓發生火警，大量火煙從4樓冒出，警消獲報趕抵，升起雲梯車並從房屋外朝屋內射水灌救，並救出2名民眾預防性送醫。警消入屋後，在浴室發現一名年約70歲的婦人，倒地已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。燃燒面積約20平方公尺，起火原因有待釐清。

據了解，起火戶位於公寓4樓，由於屋內堆放大量資源回收物，加上屋內使用易燃裝潢，火勢迅速燃燒，大量濃煙往樓上狂冒，起火戶隔壁的一對夫妻（67、69歲）因吸入濃煙，身體不適雙雙被雲梯車救下，預防性送往輔大醫院及部立台北醫院觀察。

▲▼新莊老婦在凌晨火警中倒臥廁所，送醫不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲老婦在火警中倒臥浴室，送醫不治。（圖／記者游宗樺攝）

警消拉水線入屋搜救，在起火戶的浴室內發現一名年約70歲的老婦，臉部遭濃煙燻黑，倒臥地面無呼吸心跳，警消立即將她抬出，並施行CPR，緊急送往輔大醫院急救後，仍宣告不治。而與婦人同住的兒子則因外出，並未在火警中受傷。

新北市消防局第二大隊副大隊長吳崇銘表示，警消於凌晨1時30分獲報，出動21輛各式消防車、5輛救護車及80名警消到場，發現火舌竄出立即射水灌救，並升雲梯車救下屋內2名住戶，均無受傷被預防性送醫觀察。此外，警消在起火戶的浴室內找到一名婦人無呼吸心跳，緊急將她送醫搶救。火警燃燒面積約20平方公尺，確切起火原因有待調查釐清。

▲▼新莊老婦在凌晨火警中倒臥廁所，送醫不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼新莊老婦在凌晨火警中倒臥廁所，送醫不治。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消升起雲梯車將民眾救下。（圖／記者游宗樺攝）

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