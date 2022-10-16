環島偏鄉送愛　獅子會8輛重機載眾人滿滿愛心啟航

▲國際獅子會300-D1區城鄉傳愛委員會2022-2023年度「獅子寶寶環島送愛心~助學計畫」，在歸仁區歸南北極殿集結祈福出發。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

連續9年送愛到全台20所偏鄉小學的機車環島助學計畫，2022年是由國際獅子會300-D1區城鄉傳愛委員會承接舉辦，於16日上午9時許，在歸仁區歸南北極殿集結祈福出發，雖天空飄著綿綿細雨，仍抵擋不住成員送愛的決心，8輛重機伴隨著「鳳天神鼓」慷慨激昂的鼓聲緩緩前進，將完成6天5夜環島行善計畫。

國際獅子會300-D1區城鄉傳愛委員會2022-2023年度夢想啟航．愛心無界之「獅子寶寶環島送愛心~助學計畫」，此次獅子寶寶環島送書包關懷活動，邀集各區獅子會分會一同參與，協辦單位有300-D1區第一副總監蘇明宙、常務監事戴榮裕、駐區總監特別助理吳沛陵、黃裕洲、D1區第一分區、第四分區所屬分會、雲林縣會、麥寮會、同心會、嘉鳳會、新化會暨全體獅友、歸仁會、南瀛會、惠群會、自強會、博仁會、成功會、博愛會、延平會、14-15會長聯誼會、G2區仁友獅子會、成功獅子會、第四專區、遠東獅子會、F區中興獅子會、獅子騎院、永康青商特友會主席陳長椿、台南維斯脊髓神經復健診所、崧柏電子有限公司、翰衛勞務(國際證照)管顧公司、救國團平鎮區團委會、社團法人桃園市觀護協會、桃園市中路交流協會、昕詠工程有限公司、陳永發及各區領導獅友共同發揮大愛精神來贊助此次的活動，提供需要幫助的孩童兼具美觀與實用的優質書包。





「鳳天神鼓」擔任北極殿主委獅子寶寶環島送愛心啟航儀式開鼓，團員們是由一群喜愛打鼓的大朋友和教師群所組成，在林韻慈(小朱老師)細心的教導下，為鼓樂傳承付出很多的心力，今年第3年與北極殿合作舉辦議長盃和運動愛台灣的活動，獲得許多掌聲與邀約不斷。

城鄉傳愛委員會主席許德華表示，每次活動都是由獅子會成員騎乘大型重機車環島，分送愛心書包和文具組給偏鄉20所學校的學童。國際獅子會自成立以來就持續實踐社會責任，長期致力於公益活動，深入關懷弱勢需求，本活動從第1屆2014~2015年「獅子寶寶環島送愛心~助學計畫」舉辦聯合勸募活動至今，就是希望透過每次的環島之旅與期許，讓各地的獅子會都看到此活動的真正目的，才能讓更多獅友願意投入公益活動，幫助更多弱勢團體。