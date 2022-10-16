　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

環島偏鄉送愛　獅子會8輛重機載眾人滿滿愛心啟航

▲國際獅子會300-D1區城鄉傳愛委員會2022-2023年度「獅子寶寶環島送愛心~助學計畫」，在歸仁區歸南北極殿集結祈福出發。（圖／記者林悅攝，下同）

▲國際獅子會300-D1區城鄉傳愛委員會2022-2023年度「獅子寶寶環島送愛心~助學計畫」，在歸仁區歸南北極殿集結祈福出發。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

連續9年送愛到全台20所偏鄉小學的機車環島助學計畫，2022年是由國際獅子會300-D1區城鄉傳愛委員會承接舉辦，於16日上午9時許，在歸仁區歸南北極殿集結祈福出發，雖天空飄著綿綿細雨，仍抵擋不住成員送愛的決心，8輛重機伴隨著「鳳天神鼓」慷慨激昂的鼓聲緩緩前進，將完成6天5夜環島行善計畫。

▲國際獅子會300-D1區城鄉傳愛委員會2022-2023年度「獅子寶寶環島送愛心~助學計畫」，在歸仁區歸南北極殿集結祈福出發。（圖／記者林悅攝，下同）

國際獅子會300-D1區城鄉傳愛委員會2022-2023年度夢想啟航．愛心無界之「獅子寶寶環島送愛心~助學計畫」，此次獅子寶寶環島送書包關懷活動，邀集各區獅子會分會一同參與，協辦單位有300-D1區第一副總監蘇明宙、常務監事戴榮裕、駐區總監特別助理吳沛陵、黃裕洲、D1區第一分區、第四分區所屬分會、雲林縣會、麥寮會、同心會、嘉鳳會、新化會暨全體獅友、歸仁會、南瀛會、惠群會、自強會、博仁會、成功會、博愛會、延平會、14-15會長聯誼會、G2區仁友獅子會、成功獅子會、第四專區、遠東獅子會、F區中興獅子會、獅子騎院、永康青商特友會主席陳長椿、台南維斯脊髓神經復健診所、崧柏電子有限公司、翰衛勞務(國際證照)管顧公司、救國團平鎮區團委會、社團法人桃園市觀護協會、桃園市中路交流協會、昕詠工程有限公司、陳永發及各區領導獅友共同發揮大愛精神來贊助此次的活動，提供需要幫助的孩童兼具美觀與實用的優質書包。

▲國際獅子會300-D1區城鄉傳愛委員會2022-2023年度「獅子寶寶環島送愛心~助學計畫」，在歸仁區歸南北極殿集結祈福出發。（圖／記者林悅攝，下同）

「鳳天神鼓」擔任北極殿主委獅子寶寶環島送愛心啟航儀式開鼓，團員們是由一群喜愛打鼓的大朋友和教師群所組成，在林韻慈(小朱老師)細心的教導下，為鼓樂傳承付出很多的心力，今年第3年與北極殿合作舉辦議長盃和運動愛台灣的活動，獲得許多掌聲與邀約不斷。

城鄉傳愛委員會主席許德華表示，每次活動都是由獅子會成員騎乘大型重機車環島，分送愛心書包和文具組給偏鄉20所學校的學童。國際獅子會自成立以來就持續實踐社會責任，長期致力於公益活動，深入關懷弱勢需求，本活動從第1屆2014~2015年「獅子寶寶環島送愛心~助學計畫」舉辦聯合勸募活動至今，就是希望透過每次的環島之旅與期許，讓各地的獅子會都看到此活動的真正目的，才能讓更多獅友願意投入公益活動，幫助更多弱勢團體。

►鍋寶氣炸鍋超優惠價1768元！減油80%　下廚超簡單

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
尼莎最快今晚轉中颱！　3地總雨量預測上修「恐破千」
快訊／豪雨炸全台　3縣市發布「淹水警戒」
冷氣冬眠前「必做5件事」！　台電：省電又長壽
「高端戰士」周玉蔻衝日本！　找橘色惡魔見驚喜
桃園男獨攀「神仙縱走」失聯2天！　警消冒雨搜救
LIVE／尼莎「雨勢猛烈」持續長大！　氣象局最新說明
爆料網美突道歉！　《原子》小孩退團前吐崩潰心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

環島偏鄉送愛　獅子會8輛重機載眾人滿滿愛心啟航

基隆+610！專責病房空床率53.7%　林右昌籲儘速接種疫苗

連續豪大雨傷農作！花蓮2鄉受災26公頃　縣府爭取現金救助

7斤石喬直接下刀！食在海味廚房前進定置漁場　生鮮魚片好滋味

議起愛相隨最後強檔　 台南好吃好玩的公益嘉年華來囉！

遠東科大新市全民運動中心　全國首辦新現代五項科技運動會

重現知本風華　台東光祭10／15驚豔展開

辣台妹挺進鹿港拔樁！重砲轟淪「流標縣」　王惠美反擊：甩鍋地方

克服腦手術、確診力拼連任　台中最年輕議員：全力以赴

腳下不對勁「稠稠的」…他陳屍警察舊宿舍　溪湖警比對找到家人

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

妻見尪手機和妹子合照　努力裝大方→吃醋變臉

金高銀熱跳《Hype Boy》笑容超甜　向前男友撒嬌軟腿…孔劉隔空應援

不斷遭遊客譏笑挑釁　猩猩怒拔草皮狠砸反擊

台中加油站遇大媽逆向插隊　排隊車「聯合防守」不給過

妻為色盲尪備特別眼鏡 他見滿山花海噴淚相擁

環島偏鄉送愛　獅子會8輛重機載眾人滿滿愛心啟航

基隆+610！專責病房空床率53.7%　林右昌籲儘速接種疫苗

連續豪大雨傷農作！花蓮2鄉受災26公頃　縣府爭取現金救助

7斤石喬直接下刀！食在海味廚房前進定置漁場　生鮮魚片好滋味

議起愛相隨最後強檔　 台南好吃好玩的公益嘉年華來囉！

遠東科大新市全民運動中心　全國首辦新現代五項科技運動會

重現知本風華　台東光祭10／15驚豔展開

辣台妹挺進鹿港拔樁！重砲轟淪「流標縣」　王惠美反擊：甩鍋地方

克服腦手術、確診力拼連任　台中最年輕議員：全力以赴

腳下不對勁「稠稠的」…他陳屍警察舊宿舍　溪湖警比對找到家人

尼莎發威「新北成大豪雨地區」　林佳龍延期今新北大翻新音樂晚會

普丁堅稱開戰是對的　警告北約與俄衝突「恐致全球災難」

2022黑面琵鷺保育季登場　強調台南保育黑琵成果

27歲男「對精液過敏」慘禁慾10年！　醫1招救了他：症狀改善90%

拚南投、台中輔選！柯文哲不提早回台北　派副市長坐鎮「有掌握狀況」

豪大雨不停！花蓮9鄉市鎮路段積水管制通行　縣府籲繞道行駛

江宏傑當眾脫了洩「超狂巨肌」！　李玖哲一看嚇傻...下秒大噴笑

特斯拉皮卡車遇淹水「可變一艘船」！馬斯克親認證：還能渡河

企排霸主屏東台電開幕週開紅盤　直落三conti收下二連勝

尼莎達輕颱上限「轉中颱時間曝」　3地總雨量預測上修！北市恐破千

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

地方熱門新聞

女直播主去年被打影片！今陳屍消波塊

他陳屍舊宿舍　警比對找到家人

蔡英文轟「流標縣」　王惠美反擊

克服腦手術、確診力拼連任　台中最年輕議員：全力以赴

「最強母雞」盧秀燕首場大型造勢登場

黃偉哲推動四橫三縱高架路網

爆料「局長夫人」干政

台南好吃好玩的公益嘉年華來囉！

台南二行里長驟逝疑打疫苗引發

蘆洲神將文化祭開跑！新北三重王小姐奪擲筊冠軍　領黃金金牌回家

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

雲林滷肉飯節！千人大啖神級滷肉飯

不爭取高鐵進市區！李眉蓁酸陳其邁

木華咖啡莊園7業者榮獲北臺灣精品咖啡

更多熱門

相關新聞

留住師資！教育部砸1.5億改造偏鄉高中教職員宿舍

留住師資！教育部砸1.5億改造偏鄉高中教職員宿舍

為留住師資，教育部從108年度起即展開偏遠地區學校教職員宿舍翻修計畫，110年度共補助37校、總經費新台幣1億5232萬元，協助改善住宿環境與公共空間，並提供多功能的交誼空間，供教職員於下課後自由運用，希望藉此增加優秀教育人才留任偏遠地區。

港生徒步環島100天！陌生阿姨伴走3km

港生徒步環島100天！陌生阿姨伴走3km

台南辦理身障徵才助求職

台南辦理身障徵才助求職

上班族剛買腳踏車同事揪環島！騎一半慘洗腎

上班族剛買腳踏車同事揪環島！騎一半慘洗腎

嘉藥反毒領航員深入偏鄉

嘉藥反毒領航員深入偏鄉

關鍵字：

環島偏鄉送愛獅子會啟航

讀者迴響

熱門新聞

51歲男演員心肌梗塞猝逝車內！同劇女星悲慟發文

陽明山深夜爆發土石流！　1路段無法通行

醫院屋頂藏500具腐爛人體　驚悚影片曝

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

劉品言法文超流利！

楊繡惠開罵阿文借錢「演藝圈大姐出聲了」！

尪寵溺餵食！校花婚後爆胖116公斤

不是新冠！大人小孩發燒、狂咳　醫揭原因

日本開車禁1舉動「台人超常做」　罰10萬or關6個月

尼莎恐變中颱！颱風假有望？　氣象局回應了

台中大雅爆多人「徒手鬥毆」

被楊繡惠罵狂借錢「阿文首發聲」！

林襄「掀裙露屁股」大尺度19秒片瘋傳！走光急被打碼

宜蘭七賢村疑未關閘門　蘭陽溪水倒灌慘淹

天王嫂手滑自拍片外流！40分鐘才發現

更多

最夯影音

更多
小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD

小S逼問姊夫「為何愛大S不愛我」　具俊曄超Q回答全家笑翻XD
梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

梵谷《向日葵》遭潑番茄湯　英國運動人士示威被捕

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

「國民女婿」羅一鈞唱歌惹！　合體萬芳加碼SOLO《暖暖》

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

調皮生演被外星人綁架！老師笑場：玩得太愉快了

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面