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上班族剛買腳踏車同事揪環島！騎一半「嘔吐暈倒」洗腎3天搶命

▲▼單車,騎車,騎腳踏車。（圖／翻攝自pixabay）

▲一名上班族剛買腳踏車，打算運動減肥，沒想到環島一半嘔吐、險些暈倒，就醫後洗腎3天才救回一命。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

沒有經過訓練，真的不要隨便開玩笑！一名年約40歲的上班族為了減重，購買一輛腳踏車，接著跟同事挑戰「腳踏車環島」，沒想到竟因此出現嘔吐、將近暈倒的症狀，就醫後洗腎洗了3天，最後才救回一命。

腎臟科醫師洪永祥在東森節目《醫師好辣》分享，這名上班族年約40歲，本身有一點糖尿病，為了健康著想，買了一部腳踏車，打算運動減重。

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這名上班族領到新車的同時，也放了為期2周的長假，於是有同事建議，一同騎車環島「熱血一下」。而這名上班族人老心不老，覺得自己還年輕，忽略與同事之間的年齡差距，答應了挑戰。

▲騎單車,腳踏車,運動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲這名上班族從台南到桃園就力不從心，卻仍舊堅持下去，結果到台北時「痠痛到嘔吐」，就醫後發現橫紋肌溶解，躺在醫院洗腎3天才救回一命。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

上班族與同事共3人從台南出發，經過桃園時，卻已跟不上同事的速度。不過，這名上班族仍舊硬撐著，沒想到抵達台北時，全身痠痛到嘔吐、將近暈倒，於是被送往醫院急診室。

當時醫師經過檢查，發現這名上班族的小便變成「可樂的顏色」，已經出現橫紋肌溶解的狀況。洪永祥解釋，這種症狀是「肌肉溶解掉了」，肌球蛋白進入血液當中，而這種肌球蛋白十分黏稠，會將腎小管堵死，進而引發腎臟病。

洪永祥說明，該名上班族被診斷為「急性腎損傷」，最後一共洗腎洗了3天，才終於把命救回來。洪永祥也不禁提醒，運動是為了身體健康，但千萬不要「人老心不老」，若是一直逞強，可能因此發生危險，得不償失。

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