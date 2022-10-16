7斤石喬直接下刀！食在海味廚房前進定置漁場　生鮮魚片好滋味

▲郭老闆準備了一尾大約七斤的棘鰆，帶大家進行生魚切片的體驗。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮「食在海味料理廚房」第三場活動以日本海洋為主題，邀請藍振峰老師帶領大家來一趟生態導覽，並和大家分享他眼中的崇德海岸，搭乘接駁車來到崇德海灘散步踏青，嗅聞大海清新的味道，最後抵達得豐定置漁場，一嚐生鮮魚片的滋味。

曾任自然生態導遊十數年的藍振峰老師，常常能在生活中的平凡處發現不經意的驚喜。藍老師帶領大家從蘇花公路步行到崇德海岸，小徑旁的種種動植物，從牽牛花到苧麻、從野鳥到毛蟲，講師都能信手拈來，從小故事中延伸動植物的各種知識。

牽牛花和空心菜同屬旋花科的植物，因為總是捧著朝露，在清晨的第一道光束中盛放，卻又隨即在花開之後轉盛為衰，所以在日文裡有個淒美的名字叫做「朝顏」；苧麻葉上的毛蟲其實是細蝶的幼蟲，跟蛾類幼蟲相比平易近人許多。老師說，台灣大約 200 多種的蝶類幼蟲幾乎都不是有毒的，蛾類的幼蟲有4000多種，如果摸到毛毛蟲而感覺到紅腫發癢，多半是觸碰到了蛾類幼蟲。

▲▼定置漁網是由好幾個網具所構成，是討海人數百年來智慧的結晶，也是生態永續及保育精神的漁業技術。

轉過小巷，映入眼簾是一望無際的大海，眺望遠方是清水斷崖，是東北臨海的第一座山，一邊是懸崖峭壁，一邊是茫茫大海，形勢險峻，讓人忍不住讚嘆大自然的創造力。在崇德海岸步行了將近 1.5 公里之後，來到得豐定置漁場，由漁場的郭世彬老闆為大家解說定置漁法的運作原理。

郭老闆說，定置漁法是討海人數百年來智慧的結晶，也是一種富含生態永續及保育精神的漁業技術。這項技術早先是由日本人所發明，後來才傳入台灣；因為黑潮流經台灣東部外海，極其適合發展定置漁業。

定置漁網是由好幾個網具所構成，魚群經過游經漁場時候，首先會受到垂直於海岸的一組漁網的攔截，而有一部分魚隻進入定置漁網中，掉入陷阱的魚群會在網中滯留洄游，可能順著海流游入其他網目尺寸更小的箱網之中，最後被漁人撈起。由於這種漁法並不會對特定魚群過分捕撈，而且就算魚隻不小心跑進網內，卻仍有相當機會可以游出網外，所以也被認作是永續漁業的作業方式。

▲藍老師帶領大家從蘇花公路步行到崇德海岸，認識小徑旁的種種動植物。

在解說完定置漁法的技術原理之後，來到漁場後方的露天工作台，郭老闆準備了一尾大約七斤的棘鰆（又名石喬），帶大家進行生魚切片的體驗，告訴大家常見的寄生蟲有哪些，會躲在哪裡。並邀請朋友們逐一操刀，齊力切出一片片色澤淡雅的生魚片，並用剩下的食材煮了一鍋鮮魚清湯，鮮味十足，民眾也品嘗了新鮮的好滋味。

