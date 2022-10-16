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「尼莎長大」12級強風來了！致災降雨襲2地　淹水警戒縣市曝

（圖／翻攝RAMMB）

▲尼莎風雨不容小覷。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今天（16日）、周一因「共伴效應」，北部、東半部有致災性大量降雨。水利署今晨對宜蘭縣大同鄉發布「一級淹水警戒」。中央氣象局提醒，周一東北風明顯偏強，台南以北地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有9至12級強陣風。

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氣象局說，根據最新資料顯示，尼莎颱風過去3小時強度略為增強且暴風圈亦稍擴大，中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及東沙島海面構成威脅。

氣象局提醒，周一東北風明顯偏強，台南以北地區、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖易有9至12級強陣風，東半部沿海地區有8至9級強陣風，高屏地區亦有較強陣風，路樹、懸掛物、招牌等物品宜加強固定，外出活動、機車騎士行車或行經高架橋車輛，請特別注意安全。

（圖／氣象局）

▲▼尼莎水氣持續影響台灣。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，輕颱尼莎進入巴士海峽，在通過後將轉西南西進入南海，不過，對台灣的威脅，千萬不要以為僅有巴士海峽海上警報而已。

吳德榮提醒，尼莎對台的影響有3個「典型秋颱」的特徵，第一，其外圍環流與東北季風的「共伴效應」，在距離颱風中心較遠的北部、東北部及東部產生致災性大量降雨；第二，暴風圈雖未觸及陸地，但共伴效應造成氣壓梯度增大，為暴風圈外的地區（海面及陸地），帶來不遜於暴風圈內的強風；第三，東北季風後有冷空氣南下，周一、周二北台將轉濕冷，都需謹慎防範、因應。

（圖／氣象局）

▲▼尼莎今天、周一最靠近台灣。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示， 今天、周一因共伴效應，北部、東半部有致災性的大量降雨，尤其北部山區、東北部及東部要注意防範坍方、落石、土石流，其他地區亦有間歇性降雨，局部地區有較大雨勢；台灣附近氣壓梯度逐日增大，各海面及陸地風力逐漸增強，均應慎防強風所帶來的災害；周一冷空氣南下，各地氣溫降，北台轉濕冷，其他地區轉涼。

吳德榮說，周二北部、東半部仍有明顯降雨，中南部降雨停歇，北台濕冷，中南部早晚偏冷；周一晚、周二晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在17度左右；周三、周四天氣漸趨好轉，周三北部、東半部有局部短暫雨，北台偏冷，中南部多雲時晴、早晚冷；周四各地晴時多雲，東北部仍有局部短暫雨的機率，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。

吳德榮表示，周五、周六又有熱帶擾動，循著大致類似尼莎的路徑，通過呂宋島北端或巴士海峽一帶，但為期末模擬，有不確定性，天氣的變化待觀察。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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