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防疫1000天！　蘇貞昌批「疫情尚未結束」：還有更毒的口舌是非

▲▼指揮中心舉辦防疫1000天回顧。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心舉辦防疫1000天回顧。（圖／指揮中心提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長蘇貞昌15日出席指揮中心「防疫1000天回顧」時表示，指揮中心不只在中心裡面做決策，而是時時刻刻沒有早晚，一路走來「千錘百萬鍊」，不僅將疫情防護最好，還拚出11年來最好的經濟成長。然而，蘇貞昌也指出，疫情尚未結束，路還很長，「我們不只是要對抗不斷變異的病毒，還有境外勢力與比病毒更毒的口舌是非。」

蘇貞昌說明，新冠病毒源起於武漢，疫情肆虐全球時，台灣因為距離最近，被外界認為一定會受害最慘，但我國卻超前部署，最先實施登機檢疫，也最早成立指揮中心。他說，「今天是指揮中心成立的第1000天，總統和我特別到這，就是要感謝指揮中心的指揮官和所有夥伴，包括全體國人同胞，大家齊心合力走到這。」

「指揮中心不只在中心裡面指揮天下，而是結合了全台灣每個人。」蘇貞昌表示，在總統蔡英文的領導下，全國人民都能在相同規範中面對不斷變化的病毒，指揮中心不是只在指揮中心裡面，而是從指揮中心到機場、寶瓶星的郵輪上、社區、菜市場，甚至國境之南。另外，他們不僅要準備口罩、疫苗、藥物、快篩劑與防護衣，更參與總統主持的國安會議、行政院院會、防疫會議，大大小小的分組會議，「一路走來何止千錘百鍊，更是千錘百萬鍊」。

針對1000天回顧，蘇貞昌強調，這1000天不是只有1000個天，是每天當中的一分一秒、是時時刻刻沒有早晚。但他也認為，這就是台灣的韌性與處境，這就是被全世界認為會最慘的國家，同時卻被全世界認為做到最好，而且還拚出11年來最好的經濟成長。

「曾聽老人家說要感謝的太多，跪下來謝恩的那刻就謝天吧！但我們謝天謝地更要謝人。」蘇貞昌表示，雖然國門已經開放，但疫情尚未結束，還得面對未來超過1000天以後的每一天，不只是要對抗不斷變異的病毒，還有境外勢力與比病毒更毒的口舌是非。

▲▼指揮中心舉辦防疫1000天回顧。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心舉辦防疫1000天回顧。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心舉辦防疫1000天回顧。（圖／指揮中心提供）

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