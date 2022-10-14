全聯買1送1、爆殺5折起！線上購會員破200萬　週末回饋12%

▲「PXGo!全聯線上購」推出優惠，還有眾多精選商品爆殺5折起。（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

「PXGo!全聯線上購」為歡慶達成200萬會員里程碑目標，自10/14～10/27盛大推出線上獨家優惠，每週五六日滿額最高可獲得12%福利點回饋，還有天天抽一名幸運兒整單免費，更有多款精選商品爆殺5折起。同時搭上「全聯生活節」，還有線上線下多樣商品「買1送1、第2件5折起」優惠！

「PXGo!全聯線上購」會員數突破200萬大關，為慶祝及感謝會員支持，自10/14～10/27推出雙重獨家優惠，包括「三金大回饋」每週五六日加碼單筆消費滿額，即可依照不同門檻級別享福利點數回饋，銅星級滿1000元共贈500點、銀星級滿1500元共贈1200點、金星級滿2,500元共贈3000點，買越多回饋越多。

另還有「百萬會員 感謝有禮」活動，只要在10/14～10/27期間，消費下單不限金額即可參加抽獎，有機會獲得「整單免費」（回饋等值福利點），天天抽出1名，共計14名。

▲「見證奇雞」專區打頭陣，各種雞類別商品下殺。（圖／全聯提供）

「PXGo!全聯線上購」還有許多精選商品爆殺5折起，其中10/14~10/20限時只有一週的「見證奇雞」專區打頭陣，除了雞類別的生鮮肉品和調理熟食、各式雞汁口味的食品以外，更涵蓋「ㄐㄧ」的諧音「增肌」、「解飢」、「有機」推薦商品，提供多樣的生活採買選擇。活動期間也有其他主題輪番促銷，例如「仲秋品麵包」阪急麵包每組「買22送8」，換算平均一個只要22元，早餐控不可錯過。

▲全聯也集結線上線下推出「全聯生活節」，多項商品祭出「買1送1、第2件5折起」促銷價，「美麗誌」與「居家誌」預購商品也下殺。（圖／全聯提供）

同時為搶攻日用品業績，全聯也集結線上線下推出「全聯生活節」，多項商品祭出「買1送1、第2件5折起」促銷價，其中備受好評的「美麗誌」與「居家誌」預購商品，於10/27前的每週六日一（10/15-10/17、10/22-10/24）共6天期間，消費者持福利卡到實體門市購買，單筆每滿888元可再現折100元；而到「PXGo!全聯線上購」更划算，筆滿1600元輸入折扣碼【LIFE88】直接享88折，免出國就能用實惠價格入手美妝或家電精品。

目前預購商品排行榜前5名分別為，「雅詩蘭黛特潤超能量眼部修護霜」、「資生堂百優精純乳霜周慶組」、「品木宣言 Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水 （靈芝水） 200ml 六入組」、「蘭蔻超未來肌因小黑瓶週慶組」、「雅詩蘭黛特潤小棕瓶未來精華週慶組」等，都是百貨週年慶期間必買保養品牌。

另「居家誌」部分，則是以實用性較高的商品為主要熱銷，像是「PHILIPS飛利浦迷你筋膜槍」與「TESCOM輕巧雙電壓負離子吹風機-BID48TW」；業者特別推薦「峰米Dice真無線智慧投影機」，集投影機、電視盒、藍牙音響為一體，每台售價11,690元，使用「PXGo!全聯線上購」折扣碼【LIFE88】直接享88折，等於省了將近1500元，趁這檔買最划算。

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